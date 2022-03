J(LUNA SEA)のソロデビュー25周年を記念し、オリジナルフルアルバム3作品がサブスクリプションサービスで本日3月5日に配信された。

今回配信されたのは1997年発売の1stアルバム「PYROMANIA」、2001年発売の2ndアルバム「BLOOD MUZIK」、2002年発売の3rdアルバム「Unstoppable Drive」の3タイトル。これによってJのオリジナルフルアルバム全12作品すべてがサブスクリプションサービスで聴けるようになった。なお、今回はほかにも初期にリリースされたシングルなどの配信もスタートした。

J「PYROMANIA」収録曲

01. #1 (I LOVE THAT !!)

02. PYROMANIA

03. BURN OUT

04. A FIT

05. LOOP ON BLUE

06. ONE FOR ALL

07. LIE-LIE-LIE

08. ACROSS THE NIGHT

09. BUT YOU SAID I'M USELESS

10. BACK LINE BEAST

11. CHANPAGNE GOLD SUPER MARKET

12. WHAT'S THAT MEAN?

13. SONG OF ETERNITY

14. R.I.P.

J「BLOOD MUZIK」収録曲

01. Commencement

02. Die for you

03. Resist bullet

04. alone

05. Stoned step (Interlude)

06. Same pain Same night

07. Lost

08. Twisted dreams

09. Perfect World

10. Deaden (Interlude)

11. Route 666

12. Heaven

13. Decode (Interlude)

14. Gabriel

15. Recommencement

J「Unstoppable Drive」収録曲

01. Diablo March1

02. Super High

03. go crazy

04. Sixteen

05. Aptitude test

06. Prowl (Interlude)

07. Hope

08. Graceful Days

09. Sanctuate (Interlude)

10. Angel's Sigh

11. Reflex Reaction

12. Pingarita (Interlude)

13. Drivin' Now

14. Tomorrow

15. Feel Your Blaze

16. Diablo March II