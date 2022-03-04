新庄剛志、舘ひろし、深川麻衣、飯尾和樹が出演する、マイナポイントの新TVCMマイナポイント広報室『第２弾！どんどん届け！』編とメイキング映像が公開された。

（オススメ動画）
🎬“ビッグボス ”新庄剛志、鮮やかなブルースーツでビシッと決めポーズ　ドアップで歌うBITPOINT新CM
https://youtu.be/TXvyd_-GW0s

🎬綾野剛＆舘ひろし、初共演の映画『ヤクザと家族 The Family』Blu-ray&DVD発売決定！　コメントムービー公開
https://youtu.be/AyKYQts9YbI

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース　エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/

【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta

【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby

【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi