歌手のEveをフューチャーした映画『Adam by Eve: A Live in Animation』の予告編が公開された。
本作内に登場する羽音（はのん）・あのが出演する実写映像をはじめ、『エヴァンゲリオン』シリーズのスタジオカラーの新作アニメーション、初期の曲からEveのミュージックビデオを担当しているWabokuの新作アニメーション、Eve本人がCGの世界に入り込む3DCG映像など盛りだくさんの予告映像となっている。
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