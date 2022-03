ジャック・ホワイト、Q-TIPを迎えた新シングル『HI-DE-HO』リリース

ジャック・ホワイトが、2022年にリリースを予定している2作の新アルバムの1枚目となる『Fear Of The Dawn』よりシングル『Hi-De-Ho』を発表した。

本シングルはA Tribe Called Questの中心人物で、アーティスト、プロデューサー・Q-Tipをゲストに迎えている。最新シングルに加えて、2枚目の新アルバム『Entering Heaven Alive』に収録されている「Queen Of The Bees」も同時リリースされた。

関連記事:ザ・ホワイト・ストライプスが挑んだ音楽の「再定義」とは? 2000年代ロック最大の発見を振り返る

<リリース情報>

JACK WHITE

「Hi-De-Ho」

配信中

配信リンク

https://ffm.to/hideho

JACK WHITE

『FEAR OF THE DAWN』

(Third Man Records)

発売日日:2022年4月8日(金)

価格:オープン・プライス

輸入CD品番:TMR-752

直輸入盤に解説・歌詞対訳付を流通予定

(解説:中村明美・対訳:新谷洋子)

配信リンク

https://silentlink.co.jp/fearofthedawn09

=収録曲=

1. TAKING ME BACK

2. FEAR OF THE DAWN

3. THE WHITE RAVEN

4. HI-DE-HO (W/ Q-TIP)

5. EOSOPHOBIA

6. INTO THE TWILIGHT

7. DUSK

8. WHATS THE TRICK?

9. THAT WAS THEN (THIS IS NOW)

10. EOSOPHOBIA (REPRISE)

11. MORNING, NOON AND NIGHT

12. SHEDDING MY VELVET

JACK WHITE

『ENTERING HEAVEN ALIVE』

(Third Man Records)

発売日:2022年7月22日(金)

配信リンク

https://silentlink.co.jp/enteringheavenalive09

=収録曲=

1. A TIP FROM YOU TO ME

2. ALL ALONG THE WAY

3. HELP ME ALONG

4. LOVE IS SELFISH

5. IVE GOT YOU SURROUNDED (WITH MY LOVE)

6. QUEEN OF THE BEES

7. A TREE ON FIRE FROM WITHIN

8. IF I DIE TOMORROW

9. PLEASE GOD, DONT TELL ANYONE

10. A MADMAN FROM MANHATTAN

11. TAKING ME BACK (GENTLY)

Jack White HP:https://jackwhiteiii.com/