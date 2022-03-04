a flood of circle、ツアー北海道公演ゲストにWOMCADOLE出演

a flood of circleが、現在開催中の「Tour 伝説の夜を君と」の帯広、旭川、札幌公演にWOMCADOLEが出演する。

WOMCADOLEは2020年の「A FLOOD OF CIRCUS大巡業」への出演が決まっていたが、新型コロナウイルスの影響でツアーの開催が中止となったため出演が叶わず、2年越しの2マンライブ。2022年3月5日10時よりツアーファイナルまで全公演のチケット一般販売が開始される。

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＜ツア―情報＞

a flood of circle「Tour 伝説の夜を君と」

2022年3月9日（水）神戸太陽と虎

w/ THEイナズマ戦隊

2022年3月11日（金）熊本Django

w/ THEイナズマ戦隊

2022年3月12日（土）鹿児島CAPARVO HALL

w/ THEイナズマ戦隊

2022年3月19日（土）水戸LIGHT HOUSE

2022年3月21日（月・祝）八戸ROXX

2022年3月22日（火）八戸ROXX

2022年3月24日（木）盛岡CLUB CHANGE WAVE

2022年4月12日（火）千葉LOOK

2022年4月14日（木）新代田FEVER

2022年4月16日（土）金沢vanvanV4

2022年4月17日（日）長野Live House J

2022年4月21日（木）京都MUSE

w/DOES

2022年4月22日（金）広島CLUB QUATTRO

w/DOES

2022年4月24日（日）高知X-pt.

w/DOES

2022年4月30日（土）横浜Bay Hall

w/DOES

2022年5月7日（土）仙台Rensa

2022年5月12日（木）帯広MEGA STONE

w/WOMCADOLE

2022年5月14日（土）旭川CASINO DRIVE

w/WOMCADOLE

2022年5月15日（日）札幌PENNY LANE24

w/WOMCADOLE

2022年5月27日（金）名古屋BOTTOM LINE

2022年6月1日（水）岡山PEPPERLAND

2022年6月3日（金）福岡BEAT STATION

2022年6月4日（土）大分club SPOT

2022年6月10日（金）大阪梅田TRAD

2022年6月12日（日）高松DIME

2022年7月8日（金）東京LINE CUBE SHIBUYA

a flood of circleオフィシャルサイト：http://www.afloodofcircle.com