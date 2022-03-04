a flood of circle、ツアー北海道公演ゲストにWOMCADOLE出演

a flood of circleが、現在開催中の「Tour 伝説の夜を君と」の帯広、旭川、札幌公演にWOMCADOLEが出演する。
WOMCADOLEは2020年の「A FLOOD OF CIRCUS大巡業」への出演が決まっていたが、新型コロナウイルスの影響でツアーの開催が中止となったため出演が叶わず、2年越しの2マンライブ。2022年3月5日10時よりツアーファイナルまで全公演のチケット一般販売が開始される。
関連記事：山中さわお、ロックンロールに染まったツアーファイナル「音楽がどうしても必要なんだ」
＜ツア―情報＞
a flood of circle「Tour 伝説の夜を君と」
2022年3月9日（水）神戸太陽と虎
w/ THEイナズマ戦隊
2022年3月11日（金）熊本Django
w/ THEイナズマ戦隊
2022年3月12日（土）鹿児島CAPARVO HALL
w/ THEイナズマ戦隊
2022年3月19日（土）水戸LIGHT HOUSE
2022年3月21日（月・祝）八戸ROXX
2022年3月22日（火）八戸ROXX
2022年3月24日（木）盛岡CLUB CHANGE WAVE
2022年4月12日（火）千葉LOOK
2022年4月14日（木）新代田FEVER
2022年4月16日（土）金沢vanvanV4
2022年4月17日（日）長野Live House J
2022年4月21日（木）京都MUSE
w/DOES
2022年4月22日（金）広島CLUB QUATTRO
w/DOES
2022年4月24日（日）高知X-pt.
w/DOES
2022年4月30日（土）横浜Bay Hall
w/DOES
2022年5月7日（土）仙台Rensa
2022年5月12日（木）帯広MEGA STONE
w/WOMCADOLE
2022年5月14日（土）旭川CASINO DRIVE
w/WOMCADOLE
2022年5月15日（日）札幌PENNY LANE24
w/WOMCADOLE
2022年5月27日（金）名古屋BOTTOM LINE
2022年6月1日（水）岡山PEPPERLAND
2022年6月3日（金）福岡BEAT STATION
2022年6月4日（土）大分club SPOT
2022年6月10日（金）大阪梅田TRAD
2022年6月12日（日）高松DIME
2022年7月8日（金）東京LINE CUBE SHIBUYA
a flood of circleオフィシャルサイト：http://www.afloodofcircle.com