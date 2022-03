LiSA「圧がすごいですか!?」初対面のSOL!ぺえ教頭に「鬼滅のキャラクターのよう」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。番組パーソナリティのぺえ教頭と初対談を行いました。お互いの第一印象や、今回対面して感じたことなど、2人のトークを紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」3月2日(水)放送分)LiSA:ぺえ教頭~!ぺえ教頭:いや〜、すごいパワフル(笑)。LiSA:あ、ごめんなさい! やかましいですね(笑)。ぺえ教頭:いやいや、やかましいとかそういうことじゃなくて。今、初めてお会いして「ものすごいエネルギーの持ち主なんだな、この女は」って、すごく思いました。LiSA:この女は(笑)。ぺえ教頭:今、震えてます。LiSA:圧がすごいですか!?ぺえ教頭:圧なのか……ものすごい多分エネルギッシュ。すごいパワーを持ってる方だから、なんか私どうしよう、って。今、ちょっと未知との遭遇に近いぐらいの感覚で。LiSA:今、私のこと何か見えてますか?ぺえ教頭:いや見えてないんだけど……どうもね、人間と話してる感覚ではない。わかんないけど、LiSAさん自身が鬼滅のキャラクターのような、ものすごくパワーを持った……。だから……そうだね「今、私は何者と話してるんだろう?」って感覚が正直あって。LiSA:(笑)。ぺえ教頭:ここ数年の中で、いちばん度肝を抜かれてます。オーラなのか、何のパワーなのかわからないですけど。私は、今すごく手が冷たいです……。LiSA:やばい! それ、私吸い取ってる感じしません?ぺえ教頭:多少あるかもね……(笑)。LiSA:おーい!ぺえ教頭:だからこそ魅力的だし、すごく知りたいなって感じてますね。LiSA:嬉しいですね。ぺえ教頭:パワフルで歌声も力強いからこそ、実はか弱いLiSAの部分だったり、ものすごく繊細なLiSAの部分って絶対あるんだろうな、っていう気持ちで今お話をしてる。LiSA:私やっぱり、今日占いに来たかもしれない……(笑)。私のこと、わかるんですか……? みたいになってる。ぺえ教頭:いやいやいや、全然全然(笑)。LiSA:ぺえ信者みたいになってるもん、今(笑)。ぺえ教頭:本当?何も見えないんですけど、実は。「原宿の母」って名だけ言われてるんですけど……。でも人間離れしたパワーも感じるけれど、繊細すぎる人間味溢れた部分もあって。初めて会っておこがましいですけど、すごく好きです。LiSA:あ! 聞いた? 好きって。(同パーソナリティの)こもり校長、聞いてます?ぺえ教頭:私がSCHOOL OF LOCK!始めて……どういう印象ですか?LiSA:どちらかと言うと落ち着いていて、原宿の母って言われるのもすごくわかるというか。こもり校長2人でお話しされてるときは、本当に生徒たち(リスナー)のお悩みを聞いている父と母のような……。ぺえ教頭:あ~……私が母で?LiSA:そうそうそう、母が厳しくもあるんだけど、ちゃんと優しい言葉できちんと最後救ってあげる、という役割をしながら、父は「まあ、お母さんそう言ってるから」みたいな印象ですね。ぺえ教頭:会ってみて、何か印象変わりました?LiSA:お話しされているぺえ教頭と、ビジュアルとして拝見していたぺえ教頭が一致しました。ぺえ教頭:別に違和感はないというか?LiSA:そうですね、やっと魂と魂が一緒になった感覚というか。わかります? 分離していたものがこう……。ぺえ教頭:わかりますよ。LiSA:はい、なので人間として出会えたような。ぺえ教頭:私は……LiSAさんって歌声も力強いですし、“すごい強い女”っていう勝手なイメージだったんですけど。LiSA LOCKS! を聴かせていただくようになってから、こんなに包み込んでくれるような……印象で言ったら丸い? 人なんだなぁっていう。ラジオを聴いてそのイメージを持った人たくさんいるんだろうな、っていつも思ってる。LiSA:丸い……包み込めてますかね?ぺえ教頭:本当に包み込めていて、「みんなすっごい救われてるよ」って今日は言おうと思って。LiSA:あれ? やっぱり私信者かも! 私、今日許されに来たかもしれない(笑)。ぺえ教頭:いやいや……。自分にすごくストイックで、1ミリも力を抜けない部分がすごくあるから。そうね……いつも頑張ってるね、っていうのを……(笑)。私から言われても、何の力もないと思うんですけど。LiSA:私……明日からも頑張ります!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/