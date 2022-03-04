◆ 怪物1年生は大会5日目に甲子園デビュー！
今月18日に開幕する春のセンバツ『第94回選抜高等学校野球大会』の組み合わせ抽選会が4日に行われ、各校初戦の対戦カードが決定した。
18日10時スタートの開幕カードは、浦和学院（埼玉）と21世紀枠で選出された大分舞鶴（大分）の顔合わせ。開会式の選手宣誓は、同日の第2試合に登場する倉敷工（岡山）の福島貫太主将が務める。
昨秋の神宮大会を制した近畿王者・大阪桐蔭（大阪）は、1回戦最終日の大会6日目・第1試合に大トリで登場し、昨秋の四国大会を準優勝した鳴門（徳島）と激突。
今大会注目の超高校級スラッガー・佐々木麟太郎を擁する東北王者の花巻東（岩手）は、大会5日目の第1試合に市和歌山（和歌山）と対戦することになった。
この日決まった1回戦の組み合わせは以下の通り。準々決勝と準決勝の翌日に休養日が設けられ、決勝戦は30日に開催される予定だ。
◆ 第94回センバツ・組み合わせ
▼ 第1日目・3月18日（金）
10:00 浦和学院（埼玉） － 大分舞鶴（大分）
12:30 和歌山東（和歌山） － 倉敷工（岡山）
15:00 クラーク国際（北海道） － 九州国際大付（福岡）
▼ 第2日目・3月19日（土）
09:00 広陵（広島） － 敦賀気比（福井）
11:30 長崎日大（長崎） － 京都国際（京都）
14:00 二松学舎大付（東京） － 聖光学院（福島）
▼ 第3日目・3月20日（日）
09:00 山梨学院（山梨） － 木更津総合（千葉）
11:30 日大三島（静岡） － 金光大阪（大阪）
14:00 高知（高知） － 東洋大姫路（兵庫）
▼ 第4日目・3月21日（月）
09:00 国学院久我山（東京） － 有田工（佐賀）
11:30 星稜（石川） － 天理（奈良）
14:00 只見（福島） － 大垣日大（岐阜）
▼ 第5日目・3月22日（火）
09:00 花巻東（岩手） － 市和歌山（和歌山）
11:30 大島（鹿児島） － 明秀日立（茨城）
14:00 丹生（福井） － 広島商（広島）
▼ 第6日目・3月23日（水）
09:00 鳴門（徳島） － 大阪桐蔭（大阪）
11:30 2回戦
14:00 2回戦
◆ 第94回選抜高等学校野球大会
主催：毎日新聞社、日本高等学校野球連盟
＜日程＞
3月18日（金）～3月30日（水） ＝ 13日間
（雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日を含む）
＜会場＞
阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）
＜出場校＞
32校
└ 一般選考 ＝ 28校
└ 21世紀枠 ＝ 3校
└ 神宮大会枠 ＝ 1校
▼ 1回戦
3月18日（金）～
▼ 2回戦
3月23日（水）～
▼ 準々決勝
3月26日（土）8:30～
▼ 準決勝
3月28日（月）11:00～
▼ 決勝
3月30日（水）12:30～