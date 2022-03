河田雄志×行徒「ロックマンちゃん」1巻と「ロックマンさん」1巻が、本日3月4日にKADOKAWAから同時発売された。

「ロックマンちゃん」は、純真無垢なロックマンがライト博士の無茶振りをものともせず敵を粉砕していくギャグ作品。「ロックマンさん」は、成長したロックマンが大人社会の不条理に立ち向かい生きていくという哀愁漂う内容になっている。ともにKADOKAWAのWebマンガサイト・ヤングエースUPにて連載中だ。

購入特典として両作品にゲーマーズではブロマイド、とらのあなではイラストカードを用意。メロンブックスでは通常特典としてイラストカードを配布するほか、2タイトルを同時購入した人にはクリアファイルもプレゼントされる。また「ロックマン」のコミュニティサイト・ロックマンユニティでは、単行本発売を記念して河田と行徒のインタビュー記事も公開中だ。

(c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.