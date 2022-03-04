flumpool、アコースティックアレンジのコンセプトアルバムより「証」先行配信

flumpoolが、2022年3月16日にリリースする新アルバム『A Spring Breath』より、「証」（A Spring Breath ver.）が3月4日に先行配信された。

『A Spring Breath』は、2021年12月に開催されたflumpoolとして初のビルボードでのアコースティックLIVEからの流れをくむコンセプトアルバム。新しい何かが始まる春の情景の中で出会いと別れの瞬間を彩り、少しでも前向きになろうとする「春の息吹」をコンセプトにしたアコースティックアレンジのアルバムで、既発曲と新曲が融合した全11曲が収録されている。

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＜リリース情報＞

先行配信「証」（A Spring Breath ver.）

配信日：2022年3月4日（金）

https://A-Sketch-Inc.lnk.to/flumpool_Akashi_A_Spring_Breath

flumpool

コンセプトアルバム『A Spring Breath』

発売日：2022年3月16日（水）

=収録曲=

1. 君に届け

2. サヨナラの瞬間

3. two of us

4. 明日への帰り道

5. 証

6. 夢から覚めないで

7. Hydrangea

8. 誰かの春の風になって

9. どんな未来にも愛はある

10. 花になれ

11. A Spring Breath

[通常盤]

品番：AZZS-125

価格：5500円（税込）

（CD + DVD +おまけ）

[通常盤DVD内容]

『ROOF PLAN 〜Acoustic in Billboard Live〜』 2021.12.31 Billboard Live TOKYO Live映像

=DVD収録曲=

1. two of us

2. Hydrangea

3. 証

4. 夜は眠れるかい？

5. どんな未来にも愛はある

6. HELP

7. Snowy Nights Serenade 心までも繋ぎたい

8. 花になれ

9. labo

10. 星に願いを

EN. A Spring Breath

＜ライブ情報＞

「flumpool Special 対バン Tour 2022「Layered Music」」

2022年5月5日（木、祝）愛知＿名古屋国際会議場センチュリーホール

w/ スガ シカオ

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

2022年5月6日（金）神奈川・神奈川県民ホール大ホール

w/ Saucy Dog

時間：OPEM 17:30 / START18:30

2022年5月7日（土）神奈川・神奈川県民ホール大ホール

w/ sumika

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月11日（土）東京・TOKYO DOME CITY HALL

w/ 高橋優

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月12日（日）東京・TOKYO DOME CITY HALL

w/ 高橋優

時間：OPEN 15:00 / START 16:00

2022年6月18日（土）大阪・オリックス劇場

w/ フレデリック

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

2022年6月19日（日）大阪・オリックス劇場

w/ フレデリック

時間：OPEN 15:00 / START 16:00

flumpool 公式HP：https://www.flumpool.jp/