flumpool、アコースティックアレンジのコンセプトアルバムより「証」先行配信

flumpoolが、2022年3月16日にリリースする新アルバム『A Spring Breath』より、「証」（A Spring Breath ver.）が3月4日に先行配信された。
『A Spring Breath』は、2021年12月に開催されたflumpoolとして初のビルボードでのアコースティックLIVEからの流れをくむコンセプトアルバム。新しい何かが始まる春の情景の中で出会いと別れの瞬間を彩り、少しでも前向きになろうとする「春の息吹」をコンセプトにしたアコースティックアレンジのアルバムで、既発曲と新曲が融合した全11曲が収録されている。
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＜リリース情報＞
先行配信「証」（A Spring Breath ver.）
配信日：2022年3月4日（金）
https://A-Sketch-Inc.lnk.to/flumpool_Akashi_A_Spring_Breath
flumpool
コンセプトアルバム『A Spring Breath』
発売日：2022年3月16日（水）
=収録曲=
1. 君に届け
2. サヨナラの瞬間
3. two of us
4. 明日への帰り道
5. 証
6. 夢から覚めないで
7. Hydrangea
8. 誰かの春の風になって
9. どんな未来にも愛はある
10. 花になれ
11. A Spring Breath
[通常盤]
品番：AZZS-125
価格：5500円（税込）
（CD + DVD +おまけ）
[通常盤DVD内容]
『ROOF PLAN 〜Acoustic in Billboard Live〜』 2021.12.31 Billboard Live TOKYO Live映像
=DVD収録曲=
1. two of us
2. Hydrangea
3. 証
4. 夜は眠れるかい？
5. どんな未来にも愛はある
6. HELP
7. Snowy Nights Serenade 心までも繋ぎたい
8. 花になれ
9. labo
10. 星に願いを
EN. A Spring Breath
＜ライブ情報＞
「flumpool Special 対バン Tour 2022「Layered Music」」
2022年5月5日（木、祝）愛知＿名古屋国際会議場センチュリーホール
w/ スガ シカオ
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
2022年5月6日（金）神奈川・神奈川県民ホール大ホール
w/ Saucy Dog
時間：OPEM 17:30 / START18:30
2022年5月7日（土）神奈川・神奈川県民ホール大ホール
w/ sumika
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
2022年6月11日（土）東京・TOKYO DOME CITY HALL
w/ 高橋優
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
2022年6月12日（日）東京・TOKYO DOME CITY HALL
w/ 高橋優
時間：OPEN 15:00 / START 16:00
2022年6月18日（土）大阪・オリックス劇場
w/ フレデリック
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
2022年6月19日（日）大阪・オリックス劇場
w/ フレデリック
時間：OPEN 15:00 / START 16:00
flumpool 公式HP：https://www.flumpool.jp/