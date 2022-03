ごゆるりおちつく？ 越谷レイクタウンにリラックマ＆すみっコのお店

2022年4月1日(金)、埼玉県越谷市イオンレイクタウンmori3階に、「リラックマストア&すみっコぐらしshop 越谷レイクタウン店」がオープンする。

「リラックマ」はサンエックスが展開するキャラクター。いきなりOLのカオルさんの家におじゃましたまま、 お世話になり続けている着ぐるみのクマだ。いつもごゆるり、なんだか自由。2003年に登場し、2019年にはNetflixでアニメ化もされている。

「すみっコぐらし」もサンエックスが展開するキャラクター。すみっこにいるとなぜか「おちつく」、かわいいがちょっとネガティブな「すみっコ」たち。2012年に登場し、2019年と2021年にはアニメ映画にもなっている。

「リラックマストア」は、「Happy life with Rilakkuma(幸せな生活はリラックマと共に)」をコンセプトにしたリラックマの専門ショップで、リラックマを通じて、沢山の「Happy」を提案するお店。

また併設する「すみっコぐらしshop」は、「Everyday with Sumikko」をコンセプトとしたすみっコぐらしの専門shop。ちょっぴりネガティブだけれど個性的な「すみっコ」たちに囲まれて、大人から子供まで癒されるお店になるという。

両店舗のコンセプトは「HOME」。湖のほとりのすてきなおうちで過ごす、おだやかな時間。リラックマやすみっコぐらしたちとのシンプルな暮らしの中に、ひとさじのあそび心が提供される。

同店を運営するキデイランドは、「自然豊かな環境に囲まれた埼玉県越谷市レイクタウン。東京や千葉にも近く、ベッドタウンとして今後も発展していくこの地域でキデイランドは、『リラックマストア&すみっコぐらしshop 越谷レイクタウン店』をオープンし、楽しく夢のある空間を提供、幅広いファンの皆様と地域密着型の店舗としてキャラクターの情報を発信しつづけてまいります」とコメントしている。

キャラクターショップも存在し、カプセルトイ専門店も複数存在する越谷レイクタウン。「リラックマストア&すみっコぐらしshop 越谷レイクタウン店」のオープンで、ますます注目のスポットになりそうだ。

