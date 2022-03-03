

名画に隠された恐怖の背景を解説した美術書『怖い絵』（中野京子著）を、放送作家の鈴木おさむ作・演出により舞台化した舞台『怖い絵』の公開ゲネプロが東京・よみうり大手町ホールで行われた。

＜公演期間・劇場＞

2022年3月4日（金）～3月21日（月・祝）

東京・よみうり大手町ホール

2022年3月24日（木）～3月27日（日）

大阪・COOL JAPAN OSAKA PARK TT ホール

＜作・演出＞

鈴木おさむ

＜監修＞

中野京子

＜出演＞

尾上松也、比嘉愛未、佐藤寛太、崎山つばさ、寺脇康文

（オススメ動画）

🎬尾上松也の秀逸過ぎる“モノマネ”に鈴木おさむ＆寺脇康文大絶賛でおねだり「あれをやって」 舞台『怖い絵』初日前会見

https://youtu.be/z76_CJucfeM

🎬尾上松也、比嘉愛未の朝のルーティンに大爆笑、佐藤寛太・崎山つばさら最近あった“怖い話”を披露 舞台『怖い絵』 初日前会見

https://youtu.be/Jb0FOl66RUQ

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