上白石萌歌の登場で「透き通った空気に」SOL!ぺえ教頭「ものすごいパワーをお持ちよ」

上白石萌歌(adieu)が、3月2日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。再会を楽しみにしていたパーソナリティのこもり校長とぺえ教頭に、癒しの時間が訪れました。上白石萌歌(adieu)は、番組内のコーナー「GIRLS LOCKS!」にレギュラー出演中です。番組ではその話し方や歌声、雰囲気などから、“天使が降臨する”と表現されることも。この記事では登場時の2人の感想や最近の活動に関する話題など、3人のトークを紹介します。上白石:ご無沙汰しております!ぺえ教頭:いや~! 今日は、私たち2人のテンションがちょっと上がってなかったけど……来てくれたら一気に明るくなったね。こもり校長:秒! 秒で上がった!上白石:本当ですか!? よかった!ぺえ教頭:やっぱり、ものすごいパワーをお持ちよ。上白石:ありがとうございます(笑)。こもり校長:萌歌さまが生放送教室に来るのは、今回で5回目ということで……! 去年から3週目の女子クラス(「GIRLS LOCKS!」)に降臨してまもなく1年ですよ!上白石:早いですね……どうしよう(笑)。こもり校長:最近、忙しいね?上白石:充実の日々を送らせていただいております。こもり校長:大丈夫!?上白石:大丈夫です、楽しいです!こもり校長:いや、すごいよ。ぺえ教頭:本当にそうね。忙しすぎたら、翼も折れかけるわよ。上白石:翼……! 両腕大丈夫です(笑)。ぺえ教頭:やっぱり空気が変わるね。こもり校長:まぶしくなるんだよね。上白石:毎回大げさなんですよ!ぺえ教頭:私、嘘言わないわよ。なんだろうね、透き通った空気に変わるわね。上白石:本当ですか?ぺえ教頭:毎日来てほしいくらいね。こもり校長:(上白石が出演する)3月18日公開の映画『KAPPEI カッペイ』に、僕の知り合いが出てるんです。上白石:そうなんです! (校長と同じくGENERATIONSメンバーの関口)メンディー先生が出てるんです!こもり校長:それで「メンディーよくやった!」みたいになったんだけど、共演者を見たら「萌歌さまじゃないの……!」って。ご縁というのはつながりますなぁ~……。ぺえ教頭:……(校長が)緊張してるな!? たどたどしさと、目を合わせない感じが(笑)。こもり校長:目を合わせたいんだけどね、2秒くらいしか合わせられない……(笑)。ぺえ教頭:しかも、いつもより目が細いね。ニヤニヤして。こもり校長:今日、まぶしいよね? 蛍光灯新しくしました!?ぺえ教頭:何にも変わってない! 萌歌ちゃんがまぶしいのよ(笑)。上白石:(笑)。こもり校長:4月からは朝ドラの『ちむどんどん』と、『金田一少年の事件簿』にも出演ということで頑張ってくださいね。ぺえ教頭:すごいわね、全部見るわ。上白石:ありがとうございます。ぜひ、見てください!adieuは、3月2日(水)にニューシングル『穴空きの空』をリリース。初回生産限定盤の付属DVDには、2021年8月にZepp DiverCity(TOKYO) で開催されたライブ『adieu First Live 2021 -à plus-』の模様とメイキング映像が収録されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/