JO1の新曲「飛べるから」が明日3月4日0:00に配信リリースされる。

「飛べるから」は3月11日に公開されるJO1のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-GO to the TOP-」の主題歌。「僕たちは1人じゃない、絆と愛、互いに信じ合い、一緒に大きな夢をつかんでいきたい」という思いと、いつもそばで支えてくれているファンに向けての感謝のメッセージが込められたバラード曲となっている。

さらに3月5日18:00に「飛べるから」のミュージックビデオが公開されることも決定した。