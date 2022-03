LDHによる格闘エンタテインメントイベント「POUND STORM」が4月24日に東京・両国国技館で開催される。このイベントの記者会見が本日3月3日に東京都内で行われ、EXILE HIRO、EXILE SHOKICHI(EXILE、EXILE THE SECOND)、白濱亜嵐(EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE)、武知海青(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)が登壇した。

「POUND STORM」は総合格闘技の試合とLDH所属アーティストのライブパフォーマンスを融合したイベント。ABEMAの番組「格闘DREAMERS」と連動したオーディション「FIGHTER BATTLE AUDITION」の最終選考を兼ねた試合、メインカードとなるLDH所属の中村倫也選手や宇佐美正パトリック選手の試合が開催される。またライブゲストとしてEXILE SHOKICHI、MIYAVI、GENERATIONS、THE RAMPAGE、PKCZも出演する。

LDH martial artsの高谷裕之、岡見勇信とともに登壇したHIROは、2人との縁を「2人の考え方や夢に感動して一緒に夢を叶えていこうと思い、ジムを作ったり選手を集めたりして。2人の夢に自分の夢を乗せて今に至ります」と明かし、今回のイベントの見どころを「選手の皆さんの試合と自分たちのライブが重なって、相乗効果で掛け算になるようなイベントにしたいです。あくまでも主役は選手の皆さん。アーティストたちで周りで演出していきたい」と語る。高谷は「これからの選手や子供たちを応援していける夢の舞台を作りたい」、岡見も「格闘技に触れてこなかった人たちのイメージを変えたい」と、それぞれ思いを話した。

出演アーティストを代表して登壇したSHOKICHIは「すごくワクワクしています。僕はMIYAVIさんと一緒に『FIGHT CLUB』という曲で華を添えられたら」とMIYAVIとのコラボパフォーマンスを予告し、「いつもと違う環境ですが、初めて僕らを観る方々にも熱量を届けられるよう全力でパフォーマンスしたい」と意気込みを語る。「格闘DREAMERS」にも出演しオーディションを見守ってきた白濱は「LDHだからこそできるエンタテインメントの形だと思います。ずっとそばで見ていた選手たちと同じステージに立てるのはうれしい」、武知は「夢を持った素晴らしい皆さんのお力になれるようにがんばりたい」と語った。

また中村選手は「アーティストの先輩方と一緒に戦うつもりで舞台に立ちたいです」、宇佐美選手は「音楽を聴いて、自分も波に乗っていけるように」と気合いを見せる。最後にHIROは「当日はライブと試合でエネルギー、衝動、感動を共有できる流れを作りたい。とは言えリングは神聖なものなのでリスペクトの気持ちを持って、邪魔せずに面白いものを作っていきたいです」と格闘家たちへの敬意を見せつつ、共闘する姿勢をアピールした。

「POUND STORM」のチケットは3月中旬より先行予約受付を開始予定。

POUND STORM

2022年4月24日(日)東京都 両国国技館

<出演者>

アーティスト:EXILE SHOKICHI / MIYAVI / GENERATIONS from EXILE TRIBE / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / PKCZ

参加選手:中村倫也 / 宇佐美正パトリック / ALEANDRO CAETANO / 大尊伸光 / and more