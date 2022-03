SCANDAL、番組ノベルティ「アポロポーチ」に関するかわいいメールに一同胸キュン！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月28日(月)の配信では、リスナーからのメールにメンバーが応えていきました。今回は、久しぶりに番組の人気ノベルティ「アポロポーチ」が!HARUNA:今日もお菓子がたくさんあります!一同:いっぱいあるねー!HARUNA:今週は、とにかくメールを読んでいきます!RINA:メールは本当に楽しみ!<リスナーからのメッセージ・RN. なっちゃんパパ30歳>SCANDALのみなさん、こんばんは。「Catch up」放送100回、アルバム『MIRROR』リリースおめでとうございます!私にはもうすぐ5歳になる娘がいます。普段から車の中で「Catch up」を無限リピートしているからか、「SCANDAL catch up supported by明治アポロ」のフレーズを気に入ったようです。ここ最近、お風呂に入ってるとき、ご飯を食べているとき、車に乗っているとき、ところ構わず「SCANDAL catch up supported by明治アポロ」を連呼しています(笑)。そして、「アポロポーチあげちゃう」のワードも気になったらしく「なっちゃんもアポロポーチほしい!」と言い始めたので、もしいただくことができたら娘に授けたいと思います。よろしくお願いします。RINA:かわいいなあ。MAMI:かわいすぎる。番組スタッフ:「SCANDAL catch up supported by明治アポロ」の言い方が独特だから、耳に残るんですよねえ。HARUNA:え、私の言い方って独特?RINA:耳に残るんやろうねえ。HARUNA:でもなっちゃん、すごいね。こんな長文覚えちゃうなんて。RINA:すごいなあ。HARUNA:アポロポーチだって。RINA:うん、あげちゃおう。HARUNA:だね、あげましょう。TOMOMI:アポロポーチ、あげちゃう。MAMI:なっちゃん、これでパパのこともっと大好きになるね!<リスナーからのメッセージ・RN.えりさん>SCANDALのみなさん、こんばんは! 私は自動車学校でインストラクターをしています。アルバム『MIRROR』を聴きました。私事ですが、アルバムの発売日直後に、2年5ヶ月間お付き合いをしていた彼とお別れをしてしまいました。別れたショックで何も手がつかず、気持ちに整理がようやくついて、やっとアルバムを聴きました。「愛にならなかったのさ」、凄く今の自分に響きます。今回はご縁がなかったと(気持ちを)切り替えて、新しい恋を探そうと思います。まだSCANDALさんを観たことがないので、仕事の休みを取ってライブに行きたいです。私にとってSCANDALは心の支えです。ずっと応援します。MAMI:ありがとう!RINA:別れたタイミングで、あの曲はズシッとくるやろうね。HARUNA:でも切り替えることができたんだね。MAMI:気持ちを切り替えるのも大変だけど、すごいね。TOMOMI:自動車学校のインストラクターってすごいね。MAMI:インストラクターは先生ですよね。RINA:たしかに。HARUNA:せーの。一同:ヘイ! ティーチャー!RINA:ん? 新しいパターンの「ヘイ! ティーチャー!」じゃない?* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056