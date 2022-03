アイナ・ジ・エンド「画像フォルダとか作ってます」推しは森七菜

BiSHのアイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。好きなこと・好きな人を紹介する企画で、「いちばん推している人」として森七菜を取り上げ、その魅力を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」2月28日(月)放送分)アイナ:私がいまいちばん推しているのは、(SCHOOL OF LOCK! にもレギュラー出演している)森七菜ちゃんです!森七菜ちゃんとはお会いしたことがないんですけど、最近映画を2本観たんですよ。1本目は『ラストレター』っていう岩井俊ニ監督の映画なんですけど。森七菜ちゃんの1発目のセリフ……! これで私は「この人なんだろう!?」って思ったんですよね。まだ観てない人がいるかもしれないから、セリフは言いたくないんやけど……あの1発目のセリフで、この映画の観たい度が変わったっていうか。演技とか何もわからないんですけど、それぐらいナチュラルで生々しくて良かったんですよね。あの声色とまとっている空気感と……まだ観てない人は、観てほしいなと思います。『ラストレター』の映画自体は、センチメンタルでピュアな恋の物語ですね。失ってしまった悲しみだったり、そこから広がっていったどうしようもない感情の濁りだったり……そういうところが、キレイではないしまとまってもないんだけど、誰もが「なんかわかる気がする」というところに落としてくれる。味わい深いな、と思いました。この作品で森七菜ちゃんがすごく好きになりました。森七菜ちゃんは1発目のセリフのほかにも、シンプルに横顔がかわいい(笑)。あと、まつ毛がかわいい(笑)。ファンの方々に聞かれてたら、「新参者が何を言うてんねん」と思われるかもしれないんですけど、申し訳ないです。シンプルにかわいいと思わせていただいております!アイナ:2本目は、『ライアー×ライアー』っていう映画ですね。こちらはSixTONESの松村北斗さんとのダブル主演だったんですけど、この2人のこの波長の合い方がたまらなかったですね。これもネタばらしになっちゃうから言えないんだけど……とにかく森七菜ちゃん演じる“みな”っていうギャルがかわいかったんですよ~!森七菜ちゃんって、清楚な……見てるだけでこちらが朗らかになるような、口角がわーって上がってしまうようなかわいさを持っている女性だと思うんですけど。「ギャルもいけるんだ! この人、幅広!」と思ってくらいました(笑)。『ライアー×ライアー』はちょっと非現実的なストーリーになっていて、友達からも聞いたことがないようなお話なんですよね。血の繋がってないきょうだいが、好きになり合うみたいな。これは身の回りでも知らないし、小説とかでも読んだことがないからこそ新鮮でした。どんどんどんどんのめり込みましたね。森七菜ちゃんは、普段の“湊”ちゃんとギャルの“みな”ちゃんという2つの役を演じています。ラブコメディということもあって、『ラストレター』の演技とはちょっと違うコミカルさだったりポップさが増してて、見てて楽しいんですよね。そこに松村北斗さんが、クールな感じで所作が美しかったりして……その緩急が、見る人を多分魅了してくれるんでしょうけど、私もその1人でした。最後まで瞬きが惜しいな、って思うぐらい楽しい気持ちになりました。森七菜ちゃんのギャル! たまらなかったですね。ぜひ見てほしいなって思います。アイナ:あの、気持ち悪いかな、と思って言えなかったこともあるんやけど……。あの~……森七菜ちゃんの画像をめちゃくちゃ集めてます!(笑)。かっこつけないでキモさ全開でいくと、画像フォルダとか作ってます! 特に、ちょっとスッピンに近いような森七菜ちゃんが好きです。もし森七菜ちゃんに会えたら……嬉しいですね!この他には、漫画「シャーマンキング」、渋谷の回転寿司店「魚べい」を紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/