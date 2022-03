「花粉症で号泣」「クラスメイトと“はじめまして”」SOL!こもり校長＆ぺえ教頭の卒業式

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。3月1日(火)の放送では、『卒業を迎えて』をテーマにお届けしました。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭には、卒業式にどのような思い出があるのでしょうか。2人のトークを紹介します。こもり校長:今日が卒業式という生徒も多かったと思います。卒業生のみんな、あらためておめでとう。僕は通信制ということもあって、“卒業”というものは縁遠い人間なんだけど……。教頭は?ぺえ教頭:この間(2月24日の放送で)、卒業式に彼氏の第二ボタンをもらった、という話をしたんだけど……。こもり校長:うんうん。ぺえ教頭:その他だったら、中3の卒業式のタイミングで花粉症デビューしたの。こもり校長:すごいね(笑)。ぺえ教頭:花粉症で涙が止まらなかったんだけど、人一倍感動して泣いている生徒みたいになっちゃって……(笑)。卒業式って練習もあるじゃん? 練習の段階から、花粉症で号泣しているわけ。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:「え……? 慎平すごい感極まってる……」みたいな空気になっていたんだけど、ただすごい目がかゆくて(笑)。花粉症にやられてた、というのが記憶にあるわね。こもり校長:なんか、あれだね……何とも言えない思い出だね(笑)。ぺえ教頭:でも、忘れられないのよ。周りに言えなかったの。「感動して泣いてる」って思ってるから……。「花粉症なんだよ」なんて言えないじゃん。こもり校長:冷めちゃうしね(笑)。ぺえ教頭:そうそう(笑)。こもり校長:今夜は、今日が卒業式だったキミ、これから卒業式を迎えるキミと、“卒業”をテーマに話をしていきたいと思う!【今日は卒業式でした。卒業合唱の練習をしているときに「これは本番泣くなぁ」って思ってたけど、やっぱり泣いちゃいました(笑)。そして、私のクラスはとある事情で担任の先生が途中で変わってしまったのですが、その先生も来てくれてほんっとうに嬉しかったです。憧れだった制服プリも撮れたし、笑いあり涙ありで最高の3年間の締めくくりでした!】(15歳女性)【今日卒業式がありました。式自体は何ともなかったのですが、最後のホームルームで親とクラスのみんなにコメントをする時間があって、絶対泣くだろうなと思ったらクラスで一番しっかり泣きました(笑)。あらためてここまで育ててくれた親への感謝を再確認できたし、クラスのみんなともたくさんの楽しい時間を過ごしてこれたことを実感して、とても良かったです! もう高校に行く機会がないとなると何だか悲しいです】(18歳男性)ぺえ教頭:そうだね、私も……あ! 1回番組のロケで自分の高校に行ったことはあるけど、プライベートではないね。こもり校長:そういうのいいね。俺、ないからさ。卒業式なんて、感動の“か”の字もなかったからね。ぺえ教頭:そっか~。卒業式は、どういう形だったの?こもり校長:卒業生だけ参加。クラスでまとめられるんだけど、(通信制だったので)クラスメイトも初めて見る子ばっかみたいな。ぺえ教頭:でも、式自体はあったんだね。こもり校長:知らない子が卒業生代表で答辞を読んで、校長先生からの「卒業おめでとう」という言葉はあったけど、担任の先生からの言葉はなかった。教室に行くとかもないし、すごくあっさりだった。ぺえ教頭:行事があったわけでもないしね。こもり校長:「さよなら、この学校」(という感情)もなかったね。知らない学校だからさ。ぺえ教頭:卒業式で、「はじめまして」みたいな感じってことよね。こもり校長:そうだね。だから“感動”という感情はなかったね。ぺえ教頭:そうか~。こもり校長:だから(リスナーのメッセージのような“卒業”は)うらやましいとも思うし、「そういう人生もあるな」と思うけど、俺は(GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーとして活動している)自分の人生はこれが正解だったと思っているから。こういう感覚を(リスナーに)教えてもらえてうれしいね。この日の放送では、「今日、卒業式でした」、「二日後が卒業式です」というリスナー4人と電話をつなぎ、それぞれのエピソードを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/