NHK Eテレで放送中の子供向け番組「シャキーン!」のニューアルバム「目覚めろ」が、本日3月2日にリリースされた。

本作にはこれまで番組でオンエアされてきた豪華アーティストとのコラボレーション曲を多数収録。PUFFYが歌う表題曲「目覚めろ」をはじめ、広末涼子が“むちゅう人”と歌い話題となった「SUDEにむちゅう」、堂本剛(KinKi Kids、ENDRECHERI)が作詞作曲した「前のめリズム」、曽我部恵一が“場所”をテーマに書き下ろした「どっか」計6バージョンなど大人も子供も楽しめるラインナップとなっている。

また新作アルバムのリリースに合わせて、既発アルバム3作品「シャキーン!10周年ベスト盤」「シャキーン!ミュージック~こころね~」「NHK シャキーン!ミュージック~空はどこから~」のストリーミング配信も同時スタートした。

V.A.「目覚めろ」収録曲(タイトル / 歌唱アーティスト)

CD

01. シャキーン!のテーマ(オープニングテーマ)/ 深川和美、畑儀文

[作詞・作曲:サキタハヂメ]



02. 目覚めろ / PUFFY

[作詞・作曲:岩見十夢]



03. 風に聞く / Polaris

[作詞・作曲:オオヤユウスケ]



04. ここからはじまる / ここちゃんとTHE MICETEETH

[作詞:次松大助 / 作曲:金澤義]



05. はるかなる世界 / はるかとハンバート ハンバート

[作詞・作曲:佐藤良成]



06. どっか / 曽我部恵一

[作詞・作曲:曽我部恵一]



07. やわらか~いください / 岩見十夢 feat. はるか

[作詞・作曲:岩見十夢]



08. 残されたものたちへ / ここちゃん

[作詞:岩見十夢 / 作曲:サキタハヂメ]



09. 野原の星~惑星家族のテーマ~ / UTAとNRQ

[作詞・作曲:土屋萌児]



10. なくてはならない / ここ&はるか with ザ・なつやすみバンド

[作詞・作曲:中川理沙]



11. おしえてきぶん/ ここちゃん

[作詞:abelest / 作曲:Koji Nakamura]



12. 前のめリズム/ はるか

[作詩・作曲:堂本剛]



13. キミが生まれたから / ホフディラン

[作詞・作曲:ワタナベイビー]



14. 歌をうたうんだ / ここ と はるか と 怒髪天

[作詞:佐々木あらら / 作曲:上原子友康]



15. SUDEにむちゅう / ヒロスデママとむちゅう人たち

[作詞:岩見十夢 / 作曲:サキタハヂメ]



16. FANTASY / CoCo

[作詞・作曲:group_inou]



17. TEA PARTY / May

[作詞:岩見十夢 / 作曲:Koji Nakamura]



18. かんじない歌~旅立ちの朝~ / とばしかんじとミックスナッツハウス

[作詞:岩見十夢 / 作曲:大堀こういち、林漁太]



19. タイミング / ザ・なつやすみバンドとモモエ

[作詞・作曲:中川理沙]



20. ミスターアクシデント / かせきさいだぁ

[作詞・作曲:かせきさいだぁ]



21. Wonder Wander/めいちゃんとHomecomings

[作詞:福富優樹 / 作曲:畳野彩加]



22. ずっとね!/ めいとモモエ

[作詞:岩見十夢 / 作曲:サキタハヂメ]



23. 卒業~ここからはるかへ~ / ここ&はるか

[作詞:サキタハヂメ / 作曲:倉本美津留]



24. シャキーン!の木(エンディングテーマ)/ 真衣子、サキタハヂメ

[作詞・作曲:サキタハヂメ]

DVD

01. ここからはじまる

02. 前のめリズム

03. やわらか~いください

04. 野原の星~惑星家族のテーマ~