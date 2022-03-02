倖田來未の18枚目のオリジナルアルバム「heart」が本日3月2日にリリースされた。
このアルバムには昨年より連続配信リリースされてきた「We'll Be OK」「4 MORE」「100のコドク達へ」といった楽曲のほか、AIとのコラボ曲「GOOD TIME feat. AI」、台湾出身のアーティストØZIとのコラボ曲「Outta my control feat. ØZI」など全12曲を収録。DVDおよびBlu-ray付き仕様にはミュージックビデオやメイキング映像が収められている。
倖田はこのアルバムを携え、3月5日より全国ツアー「KODA KUMI Love & Songs 2022」を開催する。
倖田來未「heart」収録内容
CD
01. Bow Wow
02. Sure shot
03. Atlas
04. GOOD TIME feat. AI
05. Outta my control feat. ØZI
06. アネモネ
07. 100のコドク達へ
08. to be free
09. RED
10. 4 MORE
11. Doo-Bee-Doo-Bop
12. We'll Be OK
DVD / Blu-ray
01. Sure shot
02. 100のコドク達へ
03. to be free
04. 4 MORE
05. Doo-Bee-Doo-Bop
06. We'll Be OK
07. 4 MORE -Dance Ver.-
・Behind The Scenes -Sure shot [Music Video]-