倖田來未の18枚目のオリジナルアルバム「heart」が本日3月2日にリリースされた。

このアルバムには昨年より連続配信リリースされてきた「We'll Be OK」「4 MORE」「100のコドク達へ」といった楽曲のほか、AIとのコラボ曲「GOOD TIME feat. AI」、台湾出身のアーティストØZIとのコラボ曲「Outta my control feat. ØZI」など全12曲を収録。DVDおよびBlu-ray付き仕様にはミュージックビデオやメイキング映像が収められている。

倖田はこのアルバムを携え、3月5日より全国ツアー「KODA KUMI Love & Songs 2022」を開催する。

倖田來未「heart」収録内容

CD

01. Bow Wow

02. Sure shot

03. Atlas

04. GOOD TIME feat. AI

05. Outta my control feat. ØZI

06. アネモネ

07. 100のコドク達へ

08. to be free

09. RED

10. 4 MORE

11. Doo-Bee-Doo-Bop

12. We'll Be OK

DVD / Blu-ray

01. Sure shot

02. 100のコドク達へ

03. to be free

04. 4 MORE

05. Doo-Bee-Doo-Bop

06. We'll Be OK

07. 4 MORE -Dance Ver.-

・Behind The Scenes -Sure shot [Music Video]-