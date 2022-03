DFBポカール準々決勝が1日に行われた。

MF原口元気とMF遠藤渓太が所属するウニオン・ベルリンとザンクト・パウリ(2部)が対戦した一戦は、前半21分にガーナ代表FWダニエル・コフィ・キエレの直接FKが決まってザンクト・パウリが先制。一方のウニオン・ベルリンも、45分にスリナム代表MFシェラルド・ベッカーがゴールネットを揺らして前半のうちに同点に追いつく。後半に入ると、ウニオン・ベルリンが逆転に成功。75分、ドイツ人FWアンドレアス・フォクルザマーが相手守備陣のミスを逃さずボールを奪取すると、GKとの一対一を制してゴールを挙げた。これが決勝点となり、ウニオン・ベルリンが2-1でザンクト・パウリに勝利。ベスト4進出を決めた。先発出場した原口は77分までプレーし、遠藤渓はベンチ外だった。

■DFBポカール準々決勝結果

▼3月1日開催

ウニオン・ベルリン 2-1 ザンクト・パウリ(2部)

▼3月2日開催

ハンブルガーSV(2部) vs カールスルーエ(2部)

ハノーファー(2部) vs ライプツィヒ

ボーフム vs フライブルク