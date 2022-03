FAカップ5回戦が3月1日に各地で開催された。

マンチェスター・Cはアウェイでピーターバラ・U(2部)と対戦。60分にリヤド・マフレズのゴールで先制すると、67分にはフィル・フォーデンのロングパスからジャック・グリーリッシュが追加点を挙げ、2-0で勝利し、ベスト8進出を果たした。

トッテナムはアウェイでミドルスブラ(2部)と対戦。59分にコーナーキックから最後はハリー・ケインがネットを揺らしたものの、直前のプレーがファウルとなり、得点は認められず。スコアレスのまま90分が終了し、延長戦に突入すると、延長後半2分にジョシュ・コバーンに決勝点を許し、0-1で敗れた。なお、ミドルスブラは4回戦のマンチェスター・Uに続き、トッテナムを破っての準々決勝進出となった。

ストーク(2部)をホームに迎えたクリスタル・パレスは、53分にシェイク・クヤテのゴールで先制すると、58分に同点弾を許したものの、82分にヤイロ・リーデヴァルトが勝ち越しゴールを奪い、2-1で勝利を収めた。

試合結果は以下の通り。なお、5回戦の残り試合は2日、3日、7日に開催される。

■FAカップ5回戦

▼3月1日開催

ピーターバラ・U(2部) 0-2 マンチェスター・C

クリスタル・パレス 2-1 ストーク(2部)

ミドルスブラ(2部) 1-0 トッテナム

▼2日開催

ルートン・タウン(2部) vs チェルシー

サウサンプトン vs ウェストハム

リヴァプール vs ノリッジ

▼3日開催

エヴァートン vs ボレアム・ウッド(5部)

▼7日開催

ノッティンガム・フォレスト(2部) vs ハダースフィールド・タウン(2部)