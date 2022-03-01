音楽プロデューサーのSKY-HI、お笑いコンビ・ラランドのサーヤ、クイズプレイヤーの伊沢拓司、俳優の江口洋介が28日、新しい「本麒麟」 新CM発表会＆一発撮り生CM撮影会に登場した。

（オススメ動画）
🎬ラランド・サーヤ、生CMは準備万端「お酒控えてきました」　「本麒麟」一発撮り生CM『ラランド サーヤ』編公開
https://youtu.be/BmLaolQOeAM

🎬QuizKnock伊沢拓司、生CMでド緊張！「手震えてました？」　「本麒麟」一発撮り生CM『伊沢拓司』編公開
https://youtu.be/WfWl1jNYCJE

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