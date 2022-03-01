小袋成彬が昨年10月に配信リリースした3rdフルアルバム「Strides」がCD化されることが決定。4月27日にリリースされる。
「Strides」はKANDYTOWNのMUDをフィーチャーした楽曲を含む全7曲入りの作品で、CD盤には小袋本人が選りすぐったアーティストやプロデューサー陣とアルバム収録曲を再解釈 / 再構築した、リミックス / リワークを収めたDISC2 が付属。「Work」のリミックスに参加したプロデューサーHugo LXとラッパーKOHEI JAPANをはじめ、サイケデリックソウルのビートメイカーJitwam、アメリカ・ワシントンD.C.のシンガーソングライター / プロデューサーdreamcastmoe、ロンドンのDJ / プロデューサーHolloway、ラッパーのキアノ・ジョーンズ、ジャズピアニストのグレン・ザレスキー、Melodies InternationalのSeiji Onoが参加している。
また小袋はCDリリースに合わせたジャパンツアーを6月から行う。小袋が日本でライブを行うのは約3年半ぶり。全国７カ所で行われる予定で、ソロデビュー以来、最大の公演数と規模のツアーとなる。CDにはチケットの先行申し込み用URLが封入される。
小袋成彬 コメント
今年の夏に全国7カ所を巡るジャパンツアーを開催します(^^)さらにいくつかの公演では、ロンドンの友達で世界中からリスペクトされているMelodies International と一緒に、アフターパーティーも計画中！ 2年間も海外へ行けずにウズウズしているみんなのために、俺がロンドンで日々感じているバイブスを直接、あなたの地元へお届けします( ^_^)/~~~
Peace,
Nariaki
小袋成彬「Strides」CD収録曲
DISC 1
01. Work
02. Rally
03. Formula
04. Butter
05. Strides
06. Route
07. Parallax
DISC 2
01. Formula feat. Glenn Zaleski
02. Parallax（Holloway Remix）
03. Work feat. KOHEI JAPAN（Hugo LX Remix）
04. Butter feat. dreamcastmoe
05. Route feat. Kiano Jones & MUD
06. Rally（Jitwam Remix）
07. Strides（Seiji Ono Remix）
Nariaki Obukuro with Melodies International Japan Tour
2022年6月29日（水）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2022年7月5日（火）大阪府 BIGCAT
2022年7月6日（水）大阪府 BIGCAT
2022年7月9日（土）岡山県 YEBISU YA PRO
2022年7月12日（火）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO
2022年7月13日（水）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO
2022年7月15日（金）東京都 LIQUIDROOM
2022年7月22日（金）京都府 METRO（※Melodiesのパーティーのみ）
2022年7月23日（土）福岡県 LIVE HOUSE evoL