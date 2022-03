『ひつじのショーン』TV放送15周年記念！各地でコラボ＆ショップ開催♪

東北新社がライセンスを所有するイギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』のテレビ放送開始15周年を記念し、2022年3月1日(火)より全国各地で『ひつじのショーン』の魅力をより体感できる、コラボレーション・キャンペーンを多数開催する。

『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーン。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)が放送を開始し、2022年で15周年を迎えた。

この度発表されたコラボレーション・キャンペーン第一弾は、西友の10周年を迎えるプライベートブランド「みなさまのお墨付き」と『ひつじのショーン』コラボレーション企画の実施と、東急レクリエーションが運営する「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」の期間限定ポップアップショップを、渋谷駅構内の「PickUpランキン 渋谷ちかみち」にて実施。

西友コラボでは、全国の西友・サニー店舗にて、「春」、「夏」、「ハロウィン」、「クリスマス」をテーマに、季節ごとにショーンのぬりえ大会を実施するほか、『ひつじのショーン』のパネルやPOPなどで店内を埋め尽くし、訪れた方の買物を楽しく演出する。

そして渋谷駅構内の「PickUpランキン 渋谷ちかみち」にて2022年3月1日(火)~3月15日(火)までの期間限定で実施される期間限定ポップアップショップでは、グッズを販売。これまで南町田グランベリーパークでしか手に入らなかったオリジナルグッズも販売されるため、渋谷駅構内で「ひつじのショーンビレッジ」の人気商品をゲットすることができる。

また購入者特典として、「ひつじのショーンビレッジ」カフェ利用で使える10%オフクーポンもプレゼントする。

この機会に、全国の西友・サニー店舗、渋谷の期間限定ポップアップショップに足を運んで『ひつじのショーン』に会いに行こう♪

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2022