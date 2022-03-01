スペシャアワードにWANIMAとLEXライブ出演、アジカンとYOASOBIらゲスト出演

2022年3月15日に開催する「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022」の第二弾出演者が発表された。
第一弾発表では、マカロニえんぴつ、カネコアヤノ、優里、BMSG（SKY-HI, Novel Core, BE:FIRST）のライブ出演を発表したが、今回は新たに7組の出演が決定。ライブアクトには、WANIMA、LEX出演がする。
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また、授賞式に来場するゲストも追加となった。ASIAN KUNG-FU GENERATION、YOASOBI、Awesome City Club。さらには、変態紳士クラブ、トラックメイカー・プロデューサーKMが登壇する。
＜イベント情報＞
「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022」
2022年3月15日（火）※無観客にて開催
【MC】いとうせいこう、ハマ・オカモト（OKAMOTOS）、emma
【出演】※50音順
＜LIVE＞ カネコアヤノ、BMSG（SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST）、マカロニえんぴつ、LEX、WANIMA、優里 and more
＜Guest＞ ASIAN KUNG-FU GENERATION, Awesome City Club, KM, 変態紳士クラブ, YOASOBI and more
主催：スペースシャワーTV
協賛 ：au 5G
特別協力：ファミリーマート, LIVE DAM Ai, ディップ株式会社
SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022 オフィシャルWEBサイト