スペシャアワードにWANIMAとLEXライブ出演、アジカンとYOASOBIらゲスト出演

2022年3月15日に開催する「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022」の第二弾出演者が発表された。

第一弾発表では、マカロニえんぴつ、カネコアヤノ、優里、BMSG（SKY-HI, Novel Core, BE:FIRST）のライブ出演を発表したが、今回は新たに7組の出演が決定。ライブアクトには、WANIMA、LEX出演がする。

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また、授賞式に来場するゲストも追加となった。ASIAN KUNG-FU GENERATION、YOASOBI、Awesome City Club。さらには、変態紳士クラブ、トラックメイカー・プロデューサーKMが登壇する。

＜イベント情報＞

「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022」

2022年3月15日（火）※無観客にて開催

【MC】いとうせいこう、ハマ・オカモト（OKAMOTOS）、emma

【出演】※50音順

＜LIVE＞ カネコアヤノ、BMSG（SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST）、マカロニえんぴつ、LEX、WANIMA、優里　and more

＜Guest＞ ASIAN KUNG-FU GENERATION, Awesome City Club, KM, 変態紳士クラブ, YOASOBI　and more

主催：スペースシャワーTV

協賛 ：au 5G

特別協力：ファミリーマート, LIVE DAM Ai, ディップ株式会社

SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022 オフィシャルWEBサイト

https://awards.spaceshower.jp/