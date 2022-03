『ハリー・ポッター』ハリー＆ロンがキュートに立体化♪

グッドスマイルカンパニーが展開する新しいデフォルメフィギュアシリーズ「HELLO! GOOD SMILE」のラインナップとして、世界的に有名な映画『ハリー・ポッター』より、「ハリー・ポッター」「ロン・ウィーズリー」を2022年2月25日(金)から予約開始した。

J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説『ハリー・ポッター』シリーズ。本作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が映画製作され、大ヒットシリーズとなった。本シリーズは世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている。

そして「HELLO! GOOD SMILE」は、グッドスマイルカンパニーがおくる新しいデフォルメフィギュアシリーズ。クリエイティブディレクションにアートディレクターのコヤマシゲト氏をむかえ、思わずコレクションしたくなる可愛らしいスタイライズのフィギュアだ。

今回は映画『ハリー・ポッター』シリーズより、「ハリー・ポッター」「ロン・ウィーズリー」がフィギュア化!

首を左右に動かすことができ、首を傾げているような可愛らしいポーズが楽しめる。

本アイテムは2022年3月23日(水)まで予約受付中、2022年6月発売予定となっている。

