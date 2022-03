THE RAMPAGE、初映像作品にロングツアーファイナル公演完全収録

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが、初のLIVE DVD & Blu-ray『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ~WAY TO THE GLORY~ THE FINAL』を2022年4月27日発売する。

”日本を元気に”をテーマに2021年3月から12月まで全国35公演行われた「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ~WAY TO THE GLORY~」の追加公演ラスト、幕張メッセ国際展示場ホールで行われたライブをが完全収録されている。

最新アルバム『RAY OF LIGHT』収録「PERFORMERS D.N.A.」や、EXILE TRIBUTEシングル『THE RAMPAGE FROM EXILE』収録曲など、初映像化9曲を含む楽曲も収録される予定になっている。

<リリース情報>

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

DVD/Blu-ray Disc『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ~WAY TO THE GLORY~ THE FINAL』

発売日:2022年4月27日(水)

【DVD2枚組】

品番:RZBD-77560~1

価格:7150円(税込)

初回仕様:スリーブケース仕様、シリアルコード・スマプラフォト(ページ数未定)封入

※初回仕様がなくなり次第、スリーブケース・シリアルコード・スマプラフォトのない通常仕様に切り替わります。

【Blu-ray Disc】

品番:RZXD-77562

価格:7150円(税込)

初回仕様:スリーブケース仕様、シリアルコード・スマプラフォト(ページ数未定)封入

※初回仕様がなくなり次第、スリーブケース・シリアルコード・スマプラフォトのない通常仕様に切り替わります。

シリアルコードのキャンペーン内容は後日発表。

収録内容 ※2形態共通

・ライブ本編

・特典映像

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE オフィシャルモバイルサイト:https://m.tribe-m.jp/artist/index/43