THE RAMPAGE、初映像作品にロングツアーファイナル公演完全収録

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが、初のLIVE DVD & Blu-ray『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ～WAY TO THE GLORY～ THE FINAL』を2022年4月27日発売する。
”日本を元気に”をテーマに2021年3月から12月まで全国35公演行われた「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ～WAY TO THE GLORY～」の追加公演ラスト、幕張メッセ国際展示場ホールで行われたライブをが完全収録されている。
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最新アルバム『RAY OF LIGHT』収録「PERFORMERS D.N.A.」や、EXILE TRIBUTEシングル『THE RAMPAGE FROM EXILE』収録曲など、初映像化9曲を含む楽曲も収録される予定になっている。
＜リリース情報＞
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
DVD/Blu-ray Disc『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ～WAY TO THE GLORY～ THE FINAL』
発売日：2022年4月27日（水）
【DVD2枚組】
品番：RZBD-77560～1
価格：7150円（税込）
初回仕様:スリーブケース仕様、シリアルコード・スマプラフォト（ページ数未定）封入
※初回仕様がなくなり次第、スリーブケース・シリアルコード・スマプラフォトのない通常仕様に切り替わります。
【Blu-ray Disc】
品番：RZXD-77562
価格：7150円（税込）
初回仕様:スリーブケース仕様、シリアルコード・スマプラフォト（ページ数未定）封入
※初回仕様がなくなり次第、スリーブケース・シリアルコード・スマプラフォトのない通常仕様に切り替わります。
シリアルコードのキャンペーン内容は後日発表。
収録内容 ※2形態共通
・ライブ本編
・特典映像
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE オフィシャルモバイルサイト：https://m.tribe-m.jp/artist/index/43