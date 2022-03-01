CLAMP原作による映画「ホリック xxxHOLiC」の場面写真が公開された。
場面写真では、神木隆之介演じる四月一日の戸惑いの表情や、柴咲コウ演じる“ミセ”の女主人・侑子の妖しく美しい瞬間などがお目見え。また四月一日と侑子の出会いのシーン、松村北斗（SixTONES）演じる四月一日の同級生・百目鬼静が弓を射る瞬間、玉城ティナ演じる謎を秘めた美少女・九軒ひまわりのどこか悲しげな表情、吉岡里帆演じる女郎蜘蛛と磯村勇斗演じるアカグモが、甘い言葉で四月一日を闇の世界に引きずり込もうと誘惑する注目シーンも登場した。映画「ホリック xxxHOLiC」は4月29日公開。
映画「ホリック xxxHOLiC」
2022年4月29日（金・祝）公開
監督：蜷川実花
主演：神木隆之介、柴咲コウ、松村北斗、玉城ティナ、趣里、DAOKO、モトーラ世理奈、西野七瀬、大原櫻子、てんちむ、橋本愛、磯村勇斗、吉岡里帆
原作：CLAMP「xxxHOLiC」（講談社「ヤングマガジン」連載）
脚本：吉田恵里香
音楽：渋谷慶一郎
製作：映画「ホリック」製作委員会
配給：松竹、アスミック・エース
(c)2022映画「ホリック」製作委員会 (c)CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.／講談社