◆「遠い世界の話だと思っていました」

ソフトバンクは1日、3月25日(金)にPayPayドームで行われる日本ハムとのシーズン開幕戦(18時30分試合開始予定)の始球式に、フジテレビ『めざましテレビ』のメインキャスターを務める福岡県出身の井上清華アナウンサーが登場することを発表した。

井上アナは2018年にフジテレビへ入社し、2021年3月から『めざましテレビ』の第8代女性メインキャスターに就任。フジテレビの朝の顔を務めてきた。

今回、故郷で行われるプロ野球2022年シーズン開幕戦の始球式という大役を担うことになり、井上アナは「こんなに光栄なことはありません」と喜びのコメント。

「お話聞いた瞬間は、大変なことだ!始球式というのは遠い世界の話だと思っていましたし、私でいいんですか!?と、とにかく驚きました。驚きと嬉しさと少しの緊張が、未だに止まりませんが、大好きな福岡への思いものせて、素晴らしいシーズンになるように願い、精一杯、努めさせていただきます」と意気込んだ。

【画像】井上アナが小学校時代の秘蔵画像を公開

View this post on Instagram A post shared by 井上清華(フジテレビアナウンサー) (@seika_inoue)