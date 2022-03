春だ！ 一番『ドラえもん』メディコム・トイ製フィギュアまつり

メディコム・トイのフィギュアVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)やUDF(ウルトラディテールフィギュア)などで『ドラえもん』のアイテムが集中的にリリースされる。

今回のアイテムの一部は「ドラえもんチャンネル公式オンラインストア」オープンに関連したものだ。元々『ドラえもん』関連アイテムを数多く発売しているメディコム・トイが、オープン記念アイテムをリリースした形になる。

では、それぞれを順番に見ていこう。

なお「ドラえもんチャンネル公式オンラインストア」はオープン日が変更になった。詳細は下記サイトでご確認を。

https://appli-dora-world.com/info/202202-store/index.html

(C)Fujiko-Pro

VCD CRYSTAL DECORATE ドラえもん(ポケットサーチ版)/メディコム・トイ/88万円(税込)/2022年3月受注開始予定/「ドラえもんチャンネル公式オンラインストア」オープンを待って受注開始。ドラえもんのソフビフィギュアをクリスタルガラスで1品ずつ手作業でデコレーションした究極の一品。全高約18センチ。

オーダーメイドの受注生産(送料別)となる。月に数体しか生産できないため、発送に4ヶ月以上時間がかかる場合あり、予めご了承を。受注状況により、受注を停止する場合あり。

(問)「ドラえもんチャンネル」問い合わせフォーム:https://appli-dora-world.com/inquiry/

(C)Fujiko-Pro

UDF 彫刻家ドラえもん/メディコム・トイ/1980円(税込)/2022年3月発売予定/てんとう虫コミックス『ドラえもん』第17巻のトビラ(表紙ではない)に収録されているイラストを立体化したミニフィギュア。以前大型のスタチューが発売されたが、今回は全高約11センチの飾りやすいサイズになっている。

ドラえもんチャンネル及びメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、川崎 藤子・F・不二雄ミュージアム及びドラえもん未来デパートにて発売予定。

(問)「ドラえもんチャンネル」問合せフォーム:https://appli-dora-world.com/inquiry/

(C)Fujiko-Pro

MLE FABRICK ドラえもん シリーズ/メディコム・トイ/2022年3月発売予定/MLE(メディコム・トイ ライフ エンターテインメント)ブランドの雑貨アイテム。漫画「さようなら、ドラえもん」「帰ってきたドラえもん」のコマを使ったデザインだ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、川崎市藤子・F・不二雄ミュージアムにて発売予定。

CAMERA STRAP/5500円(税込)/W84~104センチ。

ZIP BAG/5500円(税込)/H20×W30×D4.5センチ。

SQUARE CUSHION COVER & PILLOW/6380円(税込)/H45×W45センチ。

BACKPACK/1万4300円(税込)/H44×W32×D22センチ。

EASY WALLET/4620円(税込)/H9×W12センチ。

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2021

UDF 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争(リトルスターウォーズ) 2021/メディコム・トイ/1320円(左)、1980円(右)(共に税込)/2022年3月発売予定/ミニサイズのフィギュア。「パピ」と「ドラえもん & パピ」の全2種。各全高約6.5~7.5センチ。

こちらは一般発売のアイテムとなる。

メディコム・トイでは『ドラえもん』以外にもVCDやUDF、雑貨アイテムを発売している。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

(C) KAMENTOTSU / KADOKAWA

(C) KAORI HINATA / MEDICOM TOY

MORRIS ~つのがはえた猫の冒険~上/ウルトラディテールフィギュア付き限定版/KADOKAWA/3278円(税込)/2022年3月4日発売予定/アーティストひなたかほりの代表作、つのがはえた猫MORRIS(モリス)を漫画家カメントツがコミカライズした作品の単行本。

限定版にはカメントツ版MORRISのUDFが付属する。全高約10センチ。

(C) 2022 Peanuts Worldwide LLC

UDF PEANUTS SERIES 13/メディコム・トイ/1320円(★)、各1980円(全て税込)/2022年10月発売予定/スヌーピーでおなじみ『PEANUTS』(邦題:『ピーナッツ』)のキャラを立体化したミニフィギュア。

「BOXING SNOOPY」「NAPPING CHARLIE BROWN & SNOOPY」「MOTOCROSS SNOOPY」「FULL OF HEART SNOOPY」「PIANIST SNOOPY」の全5種。各全高約4.6~12.4センチ。

Casper the Friendly Ghost & related elements (C) 2022 Classic Media, LLC. All Rights Reserved.

VCD CASPER、VCD WENDY/メディコム・トイ/各8800円(税込)/2022年9月発送予定/アニメ『Casper the Friendly Ghost』(邦題『出てこいキャスパー』)のキャスパーとウェンディをヴィンテージテイストでソフビフィギュア化。各全高約17.5センチ。

1/6計画及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年2月24日(木)00:00から2022年3月31日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) YOSHIDA & Co.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

「PORTER × BE@RBRICK」 BLACK / REFLECTIVE/発売元:吉田、販売元:メディコム・トイ/2022年3月発売予定/吉田カバンのメインブランドPORTER(ポーター)と、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)のコラボアイテム。

メディコム・トイ直営各店舗及びPORTER STAND(品川駅店・新宿店・京都店)、KURA CHIKA by PORTER 福岡、POTR 名古屋にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

(※「吉」は「土」の下に「口」が正しい表記)

BACKPACK/6万8200円(税込)/W32×H46×D16センチ。

MESSENGER BAG/5万4450円(税込)/W42×H32×D13センチ。

SHOULDER BAG/2万350円(税込)/ W15×H20×D5センチ。

今回の「PORTER × BE@RBRICK」アイテムは、PORTERのタグの上の方にベアブリックの耳付き@マークが黒い糸で刺繍されている、というデザインになっている。さりげない系の中でもかなりレベルの高いアイテムと言えるだろう。

