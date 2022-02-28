音楽プロデューサーのSKY-HI、お笑いコンビ・ラランドのサーヤ、クイズプレイヤーの伊沢拓司、俳優の江口洋介が28日、新しい「本麒麟」 新CM発表会＆一発撮り生CM撮影会に登場した。
（オススメ動画）
🎬SKY-HI、一発撮り生CMにハニカミ笑顔で「あっという間」スタッフを気遣う場面も 「本麒麟」一発撮り生CM『SKY-HI』編公開
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🎬SKY-HI、学生への熱いメッセージ！「トライ＆エラーの数を1個でも多く増やして」 デジタルハリウッド大学新CM『みんなを生きるな。自分を生きよう。2022』編インタビュー映像公開
https://youtu.be/w5HKhwJHCGI
🎬SKY-HI、60秒間の長台詞に挑戦！真剣な表情で撮影に挑む デジタルハリウッド大学新CM『みんなを生きるな。自分を生きよう。2022』編＆メイキング映像公開
https://youtu.be/ApXa3JiVu5M
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