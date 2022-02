『すみっコぐらしパン』第3弾！全5種で3／1より発売♪

バンダイ キャンディ事業部は山崎製パンとの共同企画として、サンエックスが著作権を保有する『すみっコぐらし』のパンを企画し、2022年3月1日(火)より全国のパン売り場(沖縄を除く)にて販売する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

2021年11月5日(金)には、劇場版第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開された。

そんな大人気キャラクター『すみっコぐらし』のパン第3弾が登場!

今回の種類は全部で5種。

チョコレートを折込み板チョコを包んだショコラパンの「すみっコぐらし スイートショコラデニッシュ」。パン生地にビスケット皮をかぶせメロンクリームを包み込んだ「すみっコぐらし クリーム入りメロンパン」。いちご風味のドーナツ生地を揚げ、グレーズをかけた「すみっコぐらし いちご風味ドーナツ」。ほんのり甘いケーキ生地をチョココーティングした「すみっコぐらし チョコケーキ」。チーズ風味のふっくら蒸しケーキの「すみっコぐらし チーズ風味蒸しケーキ」。

どれも甘くて美味しい、おやつにぴったりな一品だ。

『すみっコぐらしパン』は、3月1日(火)より全国のパン売り場(沖縄を除く)にて順次発売開始!

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.