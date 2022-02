デザイナーインタビューも！ シナモロール20周年記念本が3月6日に

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」は、3月6日が誕生日。

そのシナモロールの誕生20周年を記念した本『シナモロールといっしょ』が2022年3月6日に登場する。

『シナモロール』のシナモンは、シナモンロールのようにくるんと巻いたしっぽがチャームポイント。遠い空の雲の上からやってきた子犬の男の子だ。シナモロールは、これまでに一般投票企画「サンリオキャラクター大賞」で4度のグランプリを獲得するほどに愛されているキャラクター。ふわふわのかわいらしいビジュアルでみんなを虜にするだけでなく、Twitterでおちゃめな一面を見せたり、アイドルとしてCDデビューしたりと、近年ますます活躍の場を広げ続けている。

ちなみにシナモロールの定番トリビアだが、白い垂れ耳のキャラクターの名前そのものは「シナモン」。「シナモロール」はシナモンと仲間たち全体、あるいは作品全体を指すタイトルになっている。

シナモロールのデビューは2002年。「なんか今年に入ってからシナモロールのニュースをよく見るな?」と思っていた人はいないだろうか。アニメージュプラスでもシナモロールと『クレヨンしんちゃん』とのコラボ、シナモロールと『リカちゃん』とのコラボなどを記事にしている。このアクティブな動きは、2022年がシナモロールのデビュー20周年に当たる事と無関係ではないだろう。

そして今回は、デビュー20周年を記念した本『シナモロールといっしょ』の発売が決定した。

シナモロールらしいふわふわ可愛いタイトル、デビューから今までのヒストリー、最新のグッズや取り組みもふんだんに紹介。膨大な懐かしいグッズ&最新アイテムのご紹介から、担当デザイナー・奥村心雪へのインタビューなどで、シナモロール20周年ヒストリーを振り返る。貴重な原画もたくさん収録されており、シナモン誕生以前の2000年サンリオの社内公募に提出されたうさぎのキャラクターも公開される。ファン必読の一冊となっている。

シナモロールの記念日を、同書を手元に置いて一緒にお祝いしよう。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L628830