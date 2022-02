3月15日に行われるスペースシャワーTVによる音楽の祭典「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022」の出演者第2弾が発表された。

「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS」はスペースシャワーTVが独自の視点で1年間の音楽シーンを総括し、功績を上げたアーティストとクリエイターを感謝と敬意を込めて表彰するアワード。授賞式は無観客で行われ、スペースシャワーTVで生中継される。出演者第2弾ではWANIMA、LEXがライブに出演、ASIAN KUNG-FU GENERATION、YOASOBI、Awesome City Club、変態紳士クラブ、KMが授賞式にゲストとして登壇することが明らかになった。

スペースシャワーTV「完全生中継! SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2022」

2022年3月15日(火)18:00~22:00

<出演者>

MC:いとうせいこう / ハマ・オカモト(OKAMOTO’S) / emma

ライブ出演:カネコアヤノ / BMSG(SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST) / マカロニえんぴつ / LEX / WANIMA / 優里 / and more

ゲスト:ASIAN KUNG-FU GENERATION / Awesome City Club / KM / 変態紳士クラブ / YOASOBI / and more