ロッテは28日、マリーンズオンラインストアにて明日3月1日からALL FOR CHIBAデザイングッズを販売することになったと発表した。

ALL FOR CHIBAデザイングッズは、2022年シーズンが球団の千葉移転30周年にあたることを契機としてリニューアルされたALL FOR CHIBAユニホームをイメージしてデザインされており、キャップやパーカーなどの定番グッズをラインナップしている。

後日入荷となる予約販売商品を除き、マリーンズストアミュージアム店でも3月5日から販売を開始する。なおALL FOR CHIBAユニホームは千葉県のために戦う日「ALL FOR CHIBA」として地域振興イベントが開催される主催公式戦計12試合で着用され、4月15日の日本ハム戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)がユニホームのお披露目となる。

▼ ALL FOR CHIBAデザイングッズの商品一覧

・ミニロゴ刺繍 '47 CLEAN UPキャップ(カラー:ブラック、グレー):3,600円

・ミニロゴ刺繍 '47 BUCKET HAT:4,400円

・ベースボールパーカー(サイズ:M、L、XL):5,000円

・ベースボールTシャツ(サイズ:S、M、L、XL):2,500円

・ロゴ刺繍パーカー(サイズ:M、L、XL):5,500円

・ロゴ刺繍サコッシュ:2,000円

・ロゴ刺繍トートバッグ:2,800円

・抗菌ラッシュガードマスク(カラー:ブラック、ホワイト、グレー):1,300円

・不織布4層3D立体マスク 5枚セット(カラー:ブラック、ホワイト、グレー):700円

・ロゴ刺繍ダンボールニットクルーネック(カラー:ブラック、ホワイト、杢グレー、サイズ:M、L、XL、予約販売商品):4,500円

・ロゴ刺繍ダンボールニットパーカー(カラー:ブラック、ホワイト、グレー、サイズ:M、L、XL、予約販売商品):6,000円

・ロゴエンボスプリント長袖Tシャツ(カラー:ブラック、ホワイト、杢グレー、サイズ:M、L、XL、予約販売商品):4,000円

・ロゴ刺繍ハンドタオル:1,000円、全て税込