コスプレイヤー篠崎こころが2月26日、自身のTwitterを更新しメガネショットを披露した。
篠崎は「おやすみ」とツイートし、メガネをかけたショットを披露。この日「おやすみ!」「いい夢見れそう」「まじ天使」「メガネ美人さん」「無敵のコーデ」といった声が寄せられた。
おやすみ🌙 pic.twitter.com/8AvScSH6bB— 篠崎こころ💙🐾 (@kokoro777pp) February 26, 2022
（C）PPエンタープライズ
コスプレイヤー篠崎こころが2月26日、自身のTwitterを更新しメガネショットを披露した。
篠崎は「おやすみ」とツイートし、メガネをかけたショットを披露。この日「おやすみ!」「いい夢見れそう」「まじ天使」「メガネ美人さん」「無敵のコーデ」といった声が寄せられた。
おやすみ🌙 pic.twitter.com/8AvScSH6bB— 篠崎こころ💙🐾 (@kokoro777pp) February 26, 2022
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