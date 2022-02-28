コスプレイヤー篠崎こころが2月26日、自身のTwitterを更新しメガネショットを披露した。

  • 篠崎こころ

篠崎は「おやすみ」とツイートし、メガネをかけたショットを披露。この日「おやすみ!」「いい夢見れそう」「まじ天使」「メガネ美人さん」「無敵のコーデ」といった声が寄せられた。

（C）PPエンタープライズ