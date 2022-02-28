コスプレイヤー紗雪が2月26日、自身のTwitterを更新しサイバーバニーショットを披露した。

  • 紗雪

紗雪は「サイバーバニー」とツイートし、セルフィを披露。この投稿にファンからは「このサイバー感素敵」「耳がめっちゃ良い」「クオリティ高い」といった声が寄せられた。