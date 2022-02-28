コスプレイヤー紗雪が2月26日、自身のTwitterを更新しサイバーバニーショットを披露した。
紗雪は「サイバーバニー」とツイートし、セルフィを披露。この投稿にファンからは「このサイバー感素敵」「耳がめっちゃ良い」「クオリティ高い」といった声が寄せられた。
サイバーバニー pic.twitter.com/dwn39mVPbv— 有川紗雪@コスケットB05 (@sayuki_cos) February 26, 2022
コスプレイヤー紗雪が2月26日、自身のTwitterを更新しサイバーバニーショットを披露した。
紗雪は「サイバーバニー」とツイートし、セルフィを披露。この投稿にファンからは「このサイバー感素敵」「耳がめっちゃ良い」「クオリティ高い」といった声が寄せられた。
サイバーバニー pic.twitter.com/dwn39mVPbv— 有川紗雪@コスケットB05 (@sayuki_cos) February 26, 2022
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