「AKASHIC RECORDS 2.5」アートフェア東京2022で開催！

メディコム・トイは、2022年3月11日(金)~13日(日)に東京国際フォーラムにて開催される『アートフェア東京2022』に、『AKASHIC RECORDS 2.5』ブースを出展する。

メディコム・トイ代表取締役社長 赤司竜彦氏が全面的にキュレーションした作品を展示・販売する『AKASHIC RECORDS(アカシック レコーズ)』は、メディコム・トイ史上最も実験的でアーティスティックなポップアップイベントとして2020年のハロウィンシーズンに始まり、これまでに2度開催されてきた。

”2.5” と位置づけられた今回は、『AKASHIC RECORDS』として初の『アートフェア東京』出展という試みとなる。

会場では赤司氏自らが世界中からセレクトしたアーティスト、ブランド、コンテンツの作品を一堂に展示し、全世界に向けてWEB上で抽選販売される。購入にはWEB上のエントリーページからの申し込みが必要となる。

融合を続けるファッション、アート、トイのマーケットに、トイメーカーとしての意思と指針を示してきた『AKASHIC RECORDS』。

その世界記憶が新たに『アートフェア東京』に刻まれる時、どのような化学反応を引き起こすのか。『AKASHIC RECORDS 2.5』に注目だ。

今回のアイテムは基本1点ものだが、「EDITION」と記されているものは複数、個数がある。「EDITION 3」は3個販売。「EDITION 3/9」は、全体で9個制作され、今回はその内3個が販売されることを示す。

撮影商品は全てサンプルで、発売商品と異なる場合あり。また発売時期によって彩色/仕様が多少異なる場合あり。予めご了承を。

(C) NAGNAGNAG Produced & Painted by NAGNAGNAG

6FT NAGNAGNAG 暴力原人/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/全高約1.8メートル。

(C) NAGNAGNAG Produced by NAGNAGNAG

NAGNAGNAG TWINS BRONZE STATUE (EDITION 3/9)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/全高約30センチ。

TM & (C) TOHO CO., LTD. (C) NAGNAGNAG Produced & Painted by NAGNAGNAG

ゴジラ(2001)口開け (ONE OFF)(EDITION 5)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/原型製作:パイドパイパー。各全高約28センチ。金属製コインを足裏に収納。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

九谷BE@RBRICK 染付四季花扇面散し/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/Producer:中祥人(midland Creation)、絵付:川上真子。九谷焼の白磁に可動ジョイントを組み込んだ奇跡の400% BE@RBRICK。九谷焼の伝統工芸士により丁寧に総手描きされた究極の逸品。全高約28センチ。

(C) Anne Valérie Dupond

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

Anne Valérie Dupond ONE OF KIND BE@RBRICK 1000% (ONE OFF)(EDITION 6)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/世界的に活躍するフランスのテキスタイル彫刻家、アン・ヴァレリー・デュポンとのコラボレーションシリーズ。各全高約70センチ。

(C) ZEROTARO

ZEROTARO MONA LISA OVERDRIVE 3D OBJECT (EDITION 1)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/ルーブル美術館正式公認、正規のまがいもの。約H77×W53×D30センチ。

(C) KAORI HINATA

KAORI HINATA ONE-OFF JAM MORRIS (ROSE)(左)、(PISTACHIO)(中)、(ASH)(右)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/各全高約60センチ。

(C) ASAMI MATSUMURA

ASAMI MATSUMURA MARIA(左)、Red(中)、Pet(右)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/各サイズ約[MARIA]W25×H56センチ、[Red、Pet]W15×H30.5センチ

(C)Rieko Akatsuka(製作:アオイネオン株式会社)

ニューアカツカ (EDITION 3 受注抽選)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年6月発売予定/天才、赤塚不二夫と鬼才、赤塚りえ子の奇跡のコラボレーション作品。全高約2メートル。

本商品は受注抽選商品。選定は先着順ではなく、エントリー期間終了後にご選定された方のみが作品を購入する権利を獲得できる。納期は90日〜120日程度要する可能性あり。

井村一登 self teleportrait (2 Variation)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/サイズ約W30×H40センチ。※CONCEPT ONLY T.B.A

リーバイ・パタ ペインティング (I LIVE NOW〈左〉、MY CAT〈中〉、POETRY〈右〉)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/各サイズ約W32×H45.5センチ。

ヤマダ・マサミワークス1 ワイルドクリークビッグフット (EDITION 3/10)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/全高約35センチ。

(C) MAMES

MAMES ARTRASH "RiBahhS" BUTTON (カスタム籠入) A(左)、B(中)、C(右)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/各全高約13センチ。

(C) MAMES

MAMES原画作品各種/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年3月発売予定/MAMESによるドローイング。

(C) ANREALAGE (C)S.H.I.P&crew

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

ANREALAGE × S.H.I.P&crew PATCHWORK BE@RBRICK 1000%/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年6月発売予定/パッチワークの配置は、画像と異なる場合あり。本商品は受注抽選商品。選定は先着順ではなく、エントリー期間終了後にご選定された方のみが作品を購入する権利を獲得できる。応募総数によって納期は90日〜180日程度要する可能性あり。予めご容赦を。全高約70センチ。

(C) KAIJIN

PHANTOM ミミ・ココル1 (EDITION 10/100)/メディコム・トイ/価格:申し込みサイト内でご確認を/2022年6月発売・発送予定/少量のみ会場先行受注を実施。作品の発送は2022年6月を予定。全高約35センチ。