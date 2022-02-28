SANTAWORLDVIEW、新アルバム『I’M THE ONE』配信リリース

SANTAWORLDVIEWが、2022年3月10日に新アルバム『IM THE ONE』を配信リリースする。

2010年代中盤から活動を開始したSANTAWORLDVIEW。2020年に1stアルバム『Sinterklass』をリリースして以降、ノンストップに活動を続けてきたSANTAが、次の展開に向かうべくレーベルONEPERCENTと契約した。盟友であるLeon Fanourakisも所属する同レーベルから今回のアルバムはリリースされる。

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今作『IM THE ONE』は、全曲をプロデューサー・Koshyが手掛けた。トラップを軸にしているが、楽曲の振り幅が広い作品になっている。Koshyが手掛けたビートの上に、オートチューン・フロウやサイケデリックなアプローチ、元来の持ち味であるトリックスター的なユーモア性やナンセンスなビッチネタ、時にシリアスなトピックなど、ラップ、リリックをSANTAWORLDVIEWが制作した。

＜リリース情報＞

SANTAWORLDVIEW

アルバム『IM THE ONE』

2022年3月10日（木）

レーベル：1% | ONEPERCENT

配信URL

https://linkco.re/2haR1fhn

収録曲：

1. REQUIEM （Prod. Koshy）

2. FAMOUS feat. Leon Fanourakis （Prod. Koshy）

3. DMT （Prod. Koshy）

4. INSANE （Prod. Koshy）

5. IM THE ONE （Prod. Koshy）

6. TRAPUSSY （Prod. Koshy）

7. I DO feat. Only U （Prod. Koshy & AWSM.）

8. SAMURAI （Prod. Koshy & 10pm new message）

9. DOOR OF TRUTH （Prod. Koshy）

10. SAVAGE MODE （Prod. Koshy & youngsavagecoco）

11. SUU KUU feat. Leon Fanourakis （Prod. Koshy）

12. CHASE feat. LYTO （Prod. Koshy & AWSM.）

Recorded, Mixed & Mastered by tks

Artwork by cherry chill will. & hicmhicm

Artist photo by cherry chill will.