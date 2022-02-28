ITZY、初の日本オリジナル曲収録1stシングル『Voltage』リリース

ITZYが、2022年4月6日に初の日本オリジナル楽曲『Voltage』をリリースする。
ITZYはTWICEの妹分であり、2PM、TWICE、Stray Kids、NiziUを輩出させたJYPエンターテインメントより2019年2月に韓国からデビューした、5人組グローバルガールズグループ。2021年12月22日に日本デビューアルバムM『ITz ITZY』で日本デビューを果たし、iTunesアルバムランキングでは3位を記録した。
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日本1stシングル『Voltage』はRAPをベースにロックサウンドが加味されたスピーディーでエネルギッシュな楽曲。ITZYのエネルギーを”Voltage”に例え、みなぎるエネルギーと共に堂々と前に進んで行きたいという想いが込められている。
＜リリース情報＞
ITZY
日本1stシングル『Voltage』
発売日：2022年4月6日（水）
=収録曲=（4形態共通）
1. Voltage
2. Spice
3. Voltage （Instrumental）
4. Spice （Instrumental）
●初回限定盤A 【CD＋DVD】
品番：WPCL-31951/2
価格：2000円（税込）
≪DVD収録内容≫
「Voltage」Jacket Shooting Making Movie
ITZYメンバーのQ&A
〇スリーブケース仕様
〇初回限定盤Aオリジナルトレーディングカード１枚ランダム封入（全5種）
○特典応募シリアルナンバー1枚封入
○歌詞ブックレット16p
●初回限定盤B 【CD】
品番：WPZL-13372
価格：1900円（税込）
○『Voltage』オリジナルチェンジングジャケット （ソロ写真両面デザインジャケット×5人分）封入
〇初回限定盤Bオリジナルトレーディングカード１枚ランダム封入（全5種）
○特典応募シリアルナンバー1枚封入
○歌詞ブックレット12p
●通常盤【CD】
品番：WPCL-13373
価格：1300円（税込）
【初回プレスのみ】
〇通常盤オリジナルトレーディングカード１枚ランダム封入（全5種）
○特典応募シリアルナンバー1枚封入
○歌詞ブックレット4p
●MIDZY JAPAN限定盤【CD】
品番：WPCL-60002
価格：1500円（税込）
〇MIDZY JAPAN盤オリジナルホログラムトレーディングカード 1セット［2枚］ランダム封入（全5セット）
○特典応募シリアルナンバー２枚封入
○歌詞ブックレット8p
予約URL
https://itzyjapan.lnk.to/Voltage
『Voltage』特設サイト：https://www.itzyjapan.com/feature/voltage