『すみっコぐらし』しろくま・とかげの食べマス新作は桜モチーフ♪

バンダイ キャンディ事業部は、すみっコぐらしのチルドデザート「食べマス すみっコぐらし しろくま・とかげ 桜ver.」を、2022年2月28日(月)より全国のイオン・イオンスタイルの店舗(沖縄除く)の和菓子コーナーにて発売する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

2021年11月5日(金)には、劇場版第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開された。

そして「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のブランドで、餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現。美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして ”かわいすぎて食べるのがもったいない” と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子だ。

この度、そんな「食べマス すみっコぐらし」から、しろくまととかげが春の装いで登場!

しろくまは手元に桜の花びらを、とかげは頭に桜の冠を乗せ、春らしく華やかな見た目に仕上げた。中の餡の味は和菓子ならではの繊細な味わいを残しつつも、見た目の色合いに合わせた、いちご味(しろくま)、カスタード味(とかげ)の2種類を用意。味だけでなく見た目も楽しむことができ、店頭で目が合うと思わず連れて帰りたくなるフォトジェニックな商品となっている。

お皿に並べて、しろくまととかげの愛らしい姿でほっこりとした時間を楽しもう♪

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.