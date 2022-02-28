伊藤いづも原作によるTVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」の放送開始日が4月7日に決定。併せてキービジュアル、追加キャスト・追加スタッフ、主題歌情報が公開された。
「まちカドまぞく 2丁目」は、ある日突然魔族の力に目覚めた闇の一族の末裔・シャミ子こと吉田優子と、光の一族の末裔である魔法少女・千代田桃を軸としたファンタジーコメディ。キービジュアルは、危機管理フォームを纏うシャミ子と魔法少女姿の桃がメインに描かれている。
また喫茶あすらの従業員・リコ役を伊藤彩沙、喫茶あすらを営むバクの白澤店長役を松山鷹志が担当。オープニングテーマは小原好美演じる優子、鬼頭明里演じる桃によるユニット・shami momoが歌う「ときめきランデヴー」、エンディングテーマはシャミ子、桃に加え高橋ミナミ演じるリリス、高柳知葉演じるミカンによるユニット・コーロまちカドの「宵加減テトラゴン」に決定した。どちらもCDは4月20日にリリースされる。
TVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」
TBS：2022年4月7日（木）より25:28～
BS11：2022年4月8日（金）より23:30～
スタッフ
原作：伊藤いづも「まちカドまぞく」（「まんがタイムきららキャラット」連載中：芳文社刊）
監督：桜井弘明
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：大塚舞
美術監督：河合伸治
色彩設計：日野亜朱佳
撮影監督：東郷義宏
編集：後藤正浩
音響監督：岩浪美和
音楽：櫻井美希
アニメーション制作：J.C.STAFF
キャスト
吉田優子：小原好美
千代田桃：鬼頭明里
リリス：高橋ミナミ
陽夏木ミカン：高柳知葉
佐田杏里：千本木彩花
小倉しおん：諏訪彩花
吉田良子：大和田仁美
吉田清子：大原さやか
リコ：伊藤彩沙
白澤店長：松山鷹志
※高橋ミナミの高ははしごだかが正式表記。
(c)伊藤いづも・芳文社／まちカドまぞく 2丁目製作委員会