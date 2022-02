スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』にて事前登録数50万人突破を記念した抽選プレゼントが発表された。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』にて事前登録数50万人突破を記念した抽選プレゼントが発表。「新日SS特製ビックスタンディ(棚橋選手・内藤選手)」が抽選で各1名にプレゼントされる。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.