村上春樹「人生、いろんな体験があります。体験が人を作ります」自身の大学生時代を振り返る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。2月27日(日)の放送は「村上RADIO ~今夜はお気楽、バブルガムミュージック~」をお届けしました。今回のテーマ「バブルガムミュージック」とは、1970年前後、若者の間でロックが一大ブームとなる一方で、大衆向け音楽として流行した軽快なポップスのこと。村上さんの1970年前後のエピソードとともに、村上DJが選曲したバブルガムミュージックをオンエアしました。この記事では中盤3曲、時代と音楽の話の概要を紹介します。次は「バブルガムミュージック」の火付け役、代表選手ともいうべき2組のバンドを聴いてください。まずはOhio Express(オハイオ・エクスプレス)の「Mercy」。オハイオ・エクスプレスは文字通りオハイオ出身のバンドですが、これは常設のワーキング・バンドではなく、スタジオ・ミュージシャンを集めて適当にでっち上げた架空のバンドです。何曲かヒットソングを出していますが、そのたびにメンバーは違っているはずです。バブルガムミュージック関係って、そういう適当な「名前だけバンド」が多いんです。まあだから、商業主義的だって批判されちゃうわけですけど。「1910 Fruitgum Company」(ナインティーン・テン・フルーツガム・カンパニー)は、珍しくっていうか、バンドとして実在していました。最初はやはり「名前だけバンド」だったんだけど、いくつかヒットソングを出して、それならということで実際にバンドを組んで、ツアーとかもやりました。1971年には日本にやってきて、「箱根アフロディーテ」というイベントで演奏していますが、このときの共演バンドがなんとピンク・フロイドだったんです。しかし、すごい組み合わせですよね。それに比べたら、モンタレーのビーチボーイズなんて、まだ可愛いものです。その当時の音楽シーンの混乱ぶりというか、混雑ぶりがうかがえます。その「1910 Fruitgum Company」が「1,2,3 Red Light」を歌います。彼女に迫るたびに「それ、駄目よ」とストップをかけられる、気の毒な男の子の歌です。この曲、僕が大学に入った頃に流行ってまして、なんだかしっかり耳に残っています。個人的にはわりに好きなんだけど、それは僕自身しばしば(女の子から)ストップをかけられていたせいかもしれないですね。人生、いろんな体験があります。体験が人を作ります。「Everytime I make a move to love you 1,2,3 Red Light」……気楽な曲だったですねえ。スペインからメールをいただいております。女性の方です。スペイン、マドリード在住です。放送は海外では聴くことができないので、サイトを毎回楽しく読ませていただき、曲は探して聴いています。質問があります。この前「ジャック・ロンドン・クラブ」のお話がありましたが、どうやって申し込めば良いのでしょうか? 実は、私の友人が1月12日生まれです。彼は以前「第4回 村上RADIO 今夜はアナログ・ナイト」で村上さんが「なぜビートルズの『64歳になったら』がスペイン語だと『63歳』になるのか?」とおっしゃったとき、理由を教えてくれた人です。ぜひ、この「ジャック・ロンドン・クラブ会員番号」をプレゼントしたいと思います。これで申し込めるのであれば、Iñaki Goitia (イニャキ・ゴイティア) 1960年1月12日生まれです。よろしくお願いいたします。はい、よく覚えています。なぜスペイン語訳では64歳が63歳になるのか、説明していただき、納得いたしました。やはり韻を踏む関係だったんですね。イニャキ・ゴイティアさん、あなたは「ジャック・ロンドン・クラブ」に入会なさいました。会員番号は1001番です。1001ってスペイン語でなんていうんだっけね。忘れてしまいました。とにかく、おめでとうございます。にゃーお(猫山さんの声)Grass Roots(グラス・ルーツ)は、P.F.スローンとスティーヴ・バリが立ち上げた、ちゃんとしたっていうか、かなりまっとうなバンドで、本来は「ブルーアイド・ソウル」(註:R&Bやソウルミュージックを白人が取り入れた音楽)を目指していて、「バブルガムミュージック」でくくっちゃうのはちょっと気の毒なんだけど、でもこの「Heaven Knows」に関してはかなりそれっぽい、ハッピー・シュガー・ポップ風のキャッチーな曲作りになっていますよね。1969年にリリースされて、ビルボードでは24位と、まずまずヒットしました。僕は1970年くらいに、新宿駅の近くにあった小さなレコード店でアルバイトしていまして、グラス・ルーツのシングル・レコードをけっこう売ったことを覚えています。いちばん人気があったのは「今日を生きよう(Let's Live For Today)」でしたけど。それではGrass Rootsの「Heaven Knows」です。