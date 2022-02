村上春樹「いま、偏見を抜きにして聴くと、なかなか悪くないんです」ラジオ番組「村上RADIO」で1970年前後に流行った“バブルガムミュージック”を再評価⁉

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。2月27日(日)の放送は「村上RADIO ~今夜はお気楽、バブルガムミュージック~」をお届けしました。今回のテーマ「バブルガムミュージック」とは、1970年前後、若者の間でロックが一大ブームとなる一方で、大衆向け音楽として流行した軽快なポップスのこと。村上さんの1970年前後のエピソードとともに、村上DJが選曲したバブルガムミュージックをオンエアしました。この記事では前半2曲、時代と音楽の話の概要を紹介します。こんばんは、村上春樹です。「村上RADIO」、今日は「バブルガムミュージック」で気楽に盛り上がりたいと思います。バブルガムミュージック、ご存じですか? 1970年前後に流行ったハッピーでイージーな甘口ポップスです。今夜はひとつ、ややこしいことは抜きにして、そんな音楽のひととき楽しんでいただければと思います。1970年前後って、かなりとんがった音楽がロック・ミュージック・シーンを席巻していました。ジミ・ヘンドリックス、ドアーズ、レッド・ツェッペリン、クリームとか。他にもアート・ロック、サイケデリック・ロックなんていうのが猛威を振るっていました。でもね、「そんな難しいものいらない。もっと簡単に口ずさめるような音楽が聴きたいんだ」という人たちもたくさんいまして、そういう当時の「一般ピープル」のために作られたのが、このバブルガムミュージックです。別名「ハッピー・シュガー・ロック」。シリアスに音楽を追究している人たちからは無視され、あるいはヘビ・トカゲのように嫌われていましたが、いま、偏見を抜きにして聴くと、なかなか悪くないんです。というわけで、この「バブルガムミュージック」、再評価するっていうほどのことでもないんですけど、まあ、ごくお気楽に。「バブルガムミュージック」というのは商業主義的で、薄っぺらな内容の、大量生産ポップスだ、みたいに言われていて、確かに「一丁上がり」的なひどいものもたくさんありました。ギター・コードを3つか4つ知っていればすぐに弾けちゃう、みたいなものが多かったですね。でも中には、今でもなんかの拍子にふと口ずさんでしまうような楽しく好ましい曲もあります。世の中そういうフレンドリーな音楽もなくちゃならないだろうと、僕は思うんですが。まずは、「Rock'n Roll Dubble Bubble Trading Card Co. of Philadelphia」という、やたら長い名前のバンドが歌います。その名もずばり「Bubble Gum Music」。こう言っちゃ何だけど、これ、かなりチャラいです。それから「Love Grows」が大ヒットした英国のバンド、エジソン・ライトハウス。ヒットしたのは「Love Grows」1曲だけという、いわゆる「一発屋」バンドなんだけど、この「Love Grows」の続編みたいな「Melanie Make Me Smile」もかなり良くできた曲だと思います。でもなぜかこの曲はオクラ(お蔵入り)になって、発売されなかったんです。どちらも作曲者はトニー・マコーリー。2曲続けて聴いてください。<収録中のつぶやき>当時、ラジオでもいっぱいかかってたよね。<番組概要>番組名:村上RADIO ~今夜はお気楽、バブルガムミュージック~放送日時:2月27日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/