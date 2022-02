26日と27日にかけて、明治安田生命J2リーグ第2節が各地で行われた。

共に今シーズン初勝利を目指す大宮アルディージャとアルビレックス新潟の“オレンジダービー”は、開始7分に大宮のFW河田篤秀が先制点をゲット。そのまま大宮が1点リードでハームタイムを迎えると、64分にも河田がゴールを決める。しかし、新潟も68分にMF高木善朗、71分にMFイッペイ・シノヅカがゴールを決め、試合は結局2-2の引き分けに終わった。

今シーズンからJ2へ復帰したロアッソ熊本は、ホームにモンテディオ山形を迎えた。試合は開始9分のMF加藤大樹のゴールで先制に成功した山形が、前半終了間際にもオウンゴールで追加点を挙げ、0-2のスコアでハーフタイムとなる。反撃を見せたい熊本だったが、74分には山形MF國分伸太郎にゴールを許し3失点。敵地で3ゴールを決めた山形が、今シーズン初勝利を手にした。

開幕節で劇的な勝利を掴んだ横浜FCは、V・ファーレン長崎と対戦。26分にMF齋藤功佑が先制点を決めると、結局これが唯一のゴールに。1-0で勝利した横浜FCが開幕2連勝を飾った。

アウェイで水戸ホーリーホックと対戦したベガルタ仙台は先制を許すも、古巣対戦となったFW中山仁斗のPKで同点としハーフタイムへ。その後、仙台はDF吉野恭平のゴールで逆転に成功。しかし、対する水戸も77分にMF高井和馬のゴールで試合を振り出しとする。そして2-2で迎えた後半アディショナルタイム、MF遠藤康が移籍後初ゴールとなる決勝点を挙げ、仙台が2-3で劇的な勝利を掴んだ。

第2節の試合結果と順位表、また第3節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

大宮アルディージャ 2-2 アルビレックス新潟

FC琉球 1-2 ジェフユナイテッド千葉

ヴァンフォーレ甲府 1-1 大分トリニータ

ロアッソ熊本 0-3 モンテディオ山形

水戸ホーリーホック 2-3 ベガルタ仙台

ザスパクサツ群馬 0-0 ツエーゲン金沢

東京ヴェルディ 3-0 栃木SC

FC町田ゼルビア 1-0 いわてグルージャ盛岡

横浜FC 1-0 V・ファーレン長崎

ファジアーノ岡山 1-1 徳島ヴォルティス

レノファ山口FC 2-0 ブラウブリッツ秋田

■順位表

(※カッコ内は勝ち点/得失点差)

1位 横浜FC(6/+2)

2位 岡山(4/+3)

3位 東京V(4/+3)

4位 山口(4/+2)

5位 仙台(4/+1)

6位 群馬(4/+1)

6位 町田(4/+1)

8位 山形(3/+2)

9位 千葉(3/0)

10位 岩手(3/0)

11位 栃木(3/-2)

12位 新潟(2/0)

13位 徳島(2/0)

14位 金沢(2/0)

15位 大分(1/0)

16位 大宮(1/−1)

17位 長崎(1/−1)

17位 琉球(1/−1)

19位 甲府(1/−3)

20位 熊本(1/−3)

21位 水戸(0/−1)

22位 秋田(0/−3)

■第3節の対戦カード

▼3月5日(土)

13:00 大宮 vs 熊本

13:30 新潟 vs 山口

14:00 栃木 vs 岡山

14:00 長崎 vs 甲府

16:00 琉球 vs 岩手

▼3月6日(日)

14:00 仙台 vs 群馬

14:00 水戸 vs 秋田

14:00 金沢 vs 町田

14:00 徳島 vs 東京V

14:00 大分 vs 横浜FC