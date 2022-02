4月6日にリリースされる桑田佳祐のライブBlu-ray / DVD「桑田佳祐 LIVE TOUR 2021『BIG MOUTH, NO GUTS!!』」より、完全生産限定盤に付属するボーナスディスク「まんぷくディスク」の追加情報が発表された。

2021年に開催されたアリーナツアー「桑田佳祐 LIVE TOUR 2021『BIG MOUTH, NO GUTS!!』」の映像が収録される本作。「まんぷくディスク」にはツアーの裏側を追ったドキュメンタリーフィルム「Documentary of BIG MOUTH, NO GUTS!!」に加え、神奈川・横浜アリーナ公演の5曲分の映像を使用した「Live at 横浜アリーナ "Your Smile(あなたの笑顔)" Edition」も収められることが決まった。この映像では会場に設置したカメラや桑田目線のカメラ、ステージ上のカメラなどさまざまなアングルから収録された素材を使用し、より臨場感を味わえる。楽曲は「炎の聖歌隊[Choir(クワイア)]」「Soulコブラツイスト~魂の悶絶」「悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)」「祭りのあと」に加え、「OSAKA LADY BLUES~大阪レディ・ブルース~」の横浜バージョン「新 YOKOHAMA LADY BLUES~新・横浜レディ・ブルース~」がセレクトされている。

またYouTubeでは本作のトレイラー映像第2弾が公開された。このトレイラーでは「Live at 横浜アリーナ "Your Smile(あなたの笑顔)" Edition」の一部を観ることができる。