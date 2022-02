5月5、7、8日に大阪・泉大津フェニックスで行われる清水音泉主催の野外ライブイベント「OTODAMA’22~音泉魂~」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回追加されたのは5日に出演するくるり、GRAPEVINE、NUMBER GIRL、ハナレグミ、フジファブリック、7日に出演するUA、OKAMOTO'S、クリープハイプ、サンボマスター、TAIKING(Suchmos)、人間椅子、My Hair is Bad、8日に出演する岡崎体育、THE KEBABS、SHISHAMO、バックドロップシンデレラ、夜の本気ダンスの計17組。さらに第1弾アーティストの出演日もアナウンスされた。清水音泉の無料会員サービス・湯仲間では3月6日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。

OTODAMA’22~音泉魂~

2022年5月5日(木・祝)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

AJICO / クラムボン / くるり / GRAPEVINE / The Birthday / NUMBER GIRL / ハナレグミ / 羊文学 / フジファブリック / METAATEM(砂原良徳×LEO今井×白根賢一×永井聖一) / LITTLE CREATURES / and more



2022年5月7日(土)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

UA / 打首獄門同好会 / OKAMOTO'S / キュウソネコカミ / クリープハイプ / サンボマスター / TAIKING(Suchmos) / 人間椅子 / フラワーカンパニーズ / フレデリック / My Hair is Bad / and more



2022年5月8日(日)大阪府 泉大津フェニックス

<出演者>

岡崎体育 / THE KEBABS / SHISHAMO / 四星球 / バックドロップシンデレラ / ピーズ / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / ユニコーン / 夜の本気ダンス / and more