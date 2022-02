舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE エーデル- Delight」公演がスタートし、2月18日に初日が行われた。

今回、ゲームアプリ『スタリラ』をメインとする初の舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE エーデル- Delight」が上演された。本公演では、オリジナル校であるシークフェルト音楽学院が中心となり、各学校の精鋭たちや初登場のシークフェルト中等部など多彩なキャラクターたちが繰り広げる青春ストーリーを描いている。

今作も、初演から「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE-」シリーズを作り上げてきた児玉明子が演出を、三浦香が脚本を手掛ける。1部ミュージカルパートは歌と物語で紡ぐ本格的なミュージカル。2部はペンライトを振って盛り上がれるミニライブパートとなっている。

●出演者コメント

雪代晶役:野本ほたる

スタリラ舞台、いよいよ開幕です。今までのスタァライトとはひと味違う、でもやっぱりスタァライトは楽しい!! と思える作品になりました。最高の舞台にしようと全力を尽くしてくださっている裏方の皆様、そしてお稽古でキャストを支えてくださったアンダーキャストの皆様。舞台の上に立つのは我々22名ですが、全員の舞台への情熱を背負って、全力でキラめきます! 千秋楽まで応援よろしくお願い致します!

鳳 ミチル役:尾崎由香

スタァライトの舞台に5人で立つ! という、シークフェルト結成されてからの夢がついに叶うと思うと本当に嬉しいです! ひとりひとりの個性溢れたキラめきの世界を稽古場で感じながら、私も全力で取り組んできました。素敵な演出、音楽、照明、衣裳と共に舞台少女のキラめきを劇場で皆さんにお届け出来るのが楽しみです。毎公演舞台少女として日々進化しつつ、楽しみたいと思います!

リュウ・メイファン役:竹内 夢

いよいよ本日からスタリラの舞台が開幕します! やっと、念願のシークフェルト舞台。劇場に入り、ゴージャスな舞台セットと照明を初めて見た時、あまりの迫力に思わず声が出ました…。その舞台の上に生きる私たちと、描かれるスタリラの世界…とんでもないことになっております。シークフェルトならではの空気感を大事に演じていきたいと思います。皆さま楽しみにしていてください!

夢大路 栞役:遠野ひかる

遂にシークフェルト音楽学院エーデル5人が揃った舞台が開幕です。レヴューにライブと盛り沢山なスタァライトらしさは勿論、今回集まったキャラクター達ならではの展開をお楽しみください! 豪華なセット、衣裳で舞台少女達がキラめく演出にも御注目いただけたら嬉しいです。

鶴姫やちよ役:工藤晴香

遂にスタリラの舞台が幕を開けます! 鶴姫やちよとして舞台に立つのは初めてなので稽古始めの頃は緊張していましたが、たくさんの舞台少女仲間たちが支えてくれたおかげで、ここまで来れました。千穐楽までキラめき続けれるよう、全力で挑みます!

(C)Project Revue Starlight (C) 2022 Ateam Entertainment Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.