青山剛昌・新井隆広原作によるアニメ「警察学校編 Wild Police Story」より、2021年12月に放送された第1弾「CASE.松田陣平」が、3月5日19時よりhuluほか配信サービスに登場することが明らかになった。

「名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story」では降谷零、松田陣平、伊達航、萩原研二、諸伏景光の警察学校時代が描かれる。各配信プラットフォームでは3月8日18時59分まで配信され、3月12日17時からはYouTube「【アニメ】名探偵コナン公式」チャンネルでプレミア配信を実施する。

なお3月5日19時には降谷役の古谷徹、松田役の神奈延年、伊達役の東地宏樹、萩原役の三木眞一郎、諸伏役の緑川光が出演する「警察学校同期組・声優特別座談会」をYouTubeで配信。3月12日16時からは高木渉と湯屋敦子が登場する「高木刑事＆佐藤刑事・声優特別座談会」が配信される。さらに、松田がアニメ「名探偵コナン」に初登場し、佐藤刑事と高木刑事の仲が急接近する「揺れる警視庁～1200万人の人質～」が3月19日より4週連続で放送されることも決定した。

アニメ「名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story CASE.松田陣平」

2022年3月5日（土）19時～3月8日（火）18:59予定

配信プラットフォーム

hulu、dTV、U-NEXT、アニメ放題、J:COMオンデマンド、ビデオマーケット、GYAO!ストア、DMM.com、music.jpほか

※3月12日（土）17:00～17:30までYouTube「【アニメ】名探偵コナン公式」チャンネルでプレミア配信

警察学校同期組・声優特別座談会

YouTube「【アニメ】名探偵コナン公式」チャンネル

2022年3月5日（土）19:30～

出演

古谷徹、神奈延年、東地宏樹、三木眞一郎、緑川光

高木刑事＆佐藤刑事・声優特別座談会

YouTube「【アニメ】名探偵コナン公式」チャンネル

2022年3月12日（土）16:00～

出演

高木渉、湯屋敦子

(c)青山剛昌・新井隆広／小学館・読売テレビ・TMS2021